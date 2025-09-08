Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Επίσημη η επιστροφή του Διούδη στον Άρη - «Εδώ είναι το σπίτι μου»
Ο Έλληνας γκολκίπερ υπέγραψε στους «κίτρινους» έως το 2027, στην τρίτη του θητεία στους Θεσσαλονικείς
Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σωκράτη Διούδη για τα επόμενα δύο χρόνια.
Ο γεννημένος στις 3 Φεβρουαρίου του 1993 στη Θεσσαλονίκη τερματοφύλακας, επιστρέφει για μία τρίτη θητεία στο «Κλεάνθης Βικελίδης».
Ξεκινώντας από τις ακαδημίες του Συλλόγου, έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα το 2011. Μετά από δύο εξαιρετικές χρονιές, έφυγε για πρώτη φορά από την Ελλάδα για λογαριασμό της Κλαμπ Μπριζ.
Τον Ιούλιο του 2015 αγωνίστηκε ως δανεικός με τη φανέλα του Πανιωνίου και την αμέσως επόμενη χρονιά επέστρεψε στον Άρη.
Μετά από 34 εμφανίσεις την αγωνιστική περίοδο 2016-’17, ο Διούδης μετακόμισε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Με τη φανέλα της αθηναϊκής ομάδας αγωνίστηκε για πεντέμισι χρόνια (125 συμμετοχές), ενώ το 2022 κατέκτησε το Κύπελλο.
Τον Ιανουάριο του 2023 μετακόμισε στην Πολωνία για λογαριασμό της Ζαγκλέμπιε Λούμπιν (36 συμμετοχές). Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Τουρκία με τη φανέλα της Γκαζιαντέπ, πραγματοποιώντας 22 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.
Ο Σωκράτης Διούδης έχει διατελέσει διεθνής από τα αναπτυξιακά τμήματα της εθνικής Ελλάδας μέχρι και την Ανδρών.
Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Σωκράτης Διούδης, πραγματοποίησε και τις πρώτες του δηλώσεις στην επίση,η ιστοσελίδα της ΠΑΕ Άρης (arisfc.com.gr):
«Είναι μια ξεχωριστή στιγμή για εμένα. Επιστρέφω στην ομάδα που ανδρώθηκα και μεγάλωσα, επιστρέφω στην ομάδα που αγαπάω. Εδώ είναι το σπίτι μου. Γυρίζω πιο ώριμος και διψασμένος για επιτυχίες με τον Άρη και θα δώσω τα πάντα για να πετύχουμε τους στόχους μας. Όλοι μαζί και με τη βοήθεια των φιλάθλων μας θα τα καταφέρουμε».
✍️ Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΙΟΥΔΗΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟΝ ΑρΗ!
Read more 👉 https://t.co/mcYygUuCCH#ARISFC#ARISFC25_26#ARISFCTRANSFERS pic.twitter.com/LZzFgeZogl
