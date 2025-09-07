Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Πρώτος σκόρερ της εθνικής Ολλανδίας ο Ντεπάι - Πλησιάζουν στο Μουντιάλ οι «Οράνιε», 3-2 τη Λιθουανία - Δείτε τα γκολ
Ο Μέμφις Ντεπάι πέτυχε 2 γκολ κόντρα στους Λιθουανούς, έφτασε τα 52, και ξεπέρασε τον Φαν Πέρσι
Αναμφισβήτητα το βράδυ της 7ης Σεπτεμβρίου στο Κάουνας και στην αναμέτρηση, Λιθουανία-Ολλανδία, ανήκει στον Μέμφις Ντεπάι. Τόσο για τα δύο γκολ που πέτυχε στη δύσκολη νίκη των «οράνιε» με 3-2, όσο και για το γεγονός ότι στο ματς της 6ης αγωνιστικής 7ου ομίλου ο στράικερ της Κορίνθιανς με τα τέρματα που σημείωσε στο 11' και 64' έγινε η κορυφαίος σκόρερ στα χρονικά της Εθνικής ομάδας.
Έφθασε τα 52 με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, δύο περισσότερα από τον Ρόμπι φαν Πέρσι και, πλέον, μετά από 104 συμμετοχές απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής της σχετικής λίστας.
Οι Λιθουανοί πάλεψαν και κατάφεραν να «επιστρέψουν» από το εις βάρος τους 0-2 (ισοφάρισαν σε 2-2), αλλά το γκολ του Ντεπάι στο 64' έκρινε την αναμέτρηση, χαρίζοντας στον Ολλανδία την 3η νίκη σε 4 ματς (έχει και μία ισοπαλία) και προσωρινά στέλνοντάς την στο ρετιτέ της βαθμολογίας με 10 ματς.
