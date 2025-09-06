Χατζόπουλος: «Υπάρχει ενδιαφέρον και από τις ΗΠΑ για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ»
ΠΑΟΚ Θανάσης Χατζόπουλος Αριστοτέλης Μυστακίδης

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποκάλυψε ότι o Τέλης Μυστακίδης δεν είναι ο μοναδικός που ενδιαφέρεται για την εξαγορά της ομάδας μπάσκετ

Στο περιθώριο της εκδήλωσης παρουσίασης της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ της σεζόν 2025-26 στη Νέα Μηχανιώνα ο πρόεδρος  Θανάσης Χατζόπουλος αποκάλυψε ότι εκτός από το ενδιαφέρον από την πλευρά Μυστακίδη για την εξαγορά της ΚΑΕ υπάρχει και από τις ΗΠΑ. 


«Τα στόματα μένουν κλειστά σε αυτές τις συζητήσεις και αυτή είναι και η αρχή μου. Είμαι σε μια αρκετά δύσκολη θέση, γιατί δεν είναι μόνο ο κ. Μυστακίδης ενδιαφερόμενος για τον ΠΑΟΚ, υπάρχει και ενδιαφέρον εξ Αμερικής.

Επιτρέψτε μου να μη συνεχίσω τα σχόλια. Είναι μια δύσκολη κατάσταση που πρέπει να σκεφτώ πολύ σοβαρά πως θα τη χειριστώ και πως θα τη φέρουμε εις πέρας. Σε καμία περίπτωση φυσικά, δε θα κόψω τον ΠΑΟΚ από το να ξαναγυρίσει στα μεγαλεία που τον θυμόμαστε.

Θα είναι χαρά για μένα, γιατί εκεί θα έχω εκπληρώσει αυτό που υποσχέθηκα, οπότε θα φύγω περήφανος από την ομάδα και νομίζω ότι και ο κόσμος θα το έχει αναγνωρίσει» είπε μετά από σχετική ερώτηση ο πρόεδρος της ΚΑΕ Θανάσης Χατζόπουλος. 




