ΠΑΟΚ: Υπέγραψε για 4 χρόνια ο Απιατσιόνακ
SPORTS
ΠΑΟΚ Πάβελ Απιατσιόνακ

ΠΑΟΚ: Υπέγραψε για 4 χρόνια ο Απιατσιόνακ

Ο νεαρός Λευκορώσος αμυντικός ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Υπέγραψε για 4 χρόνια ο Απιατσιόνακ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ για τα επόμενα 4 χρόνια θα είναι ο Πάβελ Απιατσιόνακ. 

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ 

Με το βλέμμα στο μέλλον. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Λευκορώσου αμυντικού Πάβελ Απιατσιόνακ από τη Ντιναμό Μινσκ. Ο Απιατσιόνακ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο για τα επόμενα τέσσερα χρόνια και θα φοράει την φανέλα με τον αριθμό 15.

Γεννήθηκε στις 21 Μαρτίου του 2007 στο Μποροβλιάνι της Λευκορωσίας, ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στις Ακαδημίες της Ντιναμό Μινσκ κι έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα, με την οποία έχει προλάβει να καταγράψει 21 συμμετοχές με ένα γκολ και μία ασίστ. Είναι διεθνής σε όλες τις μικρές Εθνικές της Λευκορωσίας, ενώ έχει κληθεί και στην Ανδρών.Καλώς ήρθες, Πάβελ!

Apiatsionak is here - PAOK TV


Ειδήσεις σήμερα:

«Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο», λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος στη μαφία της Κρήτης

Η Πάμελα Άντερσον διέψευσε δημοσίευμα που την ήθελε να προσποιείται ότι έχει ερωτική σχέση με τον Λίαμ Νίσον για διαφημιστικούς λόγους

70 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά: Το πογκρόμ που σημάδεψε τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης