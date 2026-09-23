«Κρατάω μια χειροβομβίδα»: Η ομηρία από τον Σορίν Ματέι που μεταδόθηκε ζωντανά και κατέληξε στην τραγωδία της Νιόβης
Η υπόθεση έμελλε να γίνει μία από τις πιο πολυσυζητημένες αστυνομικές επιχειρήσεις της δεκαετίας του 1990, προκαλώντας εκ των υστέρων συζητήσεις τόσο για τον χειρισμό της ΕΛΑΣ όσο και για τον ρόλο που μπορεί να έχει η τηλεόραση όταν μια κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη
Το βράδυ της 23ης Σεπτεμβρίου 1998, ήταν Τετάρτη όπως και φέτος. Εικοσιοκτώ χρόνια πριν, χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα δεν παρακολουθούσαν από την τηλεόραση ένα γεγονός που είχε ήδη συμβεί αλλά το έβλεπαν να εξελίσσεται. Σε ένα διαμέρισμα της οδού Νιόβης, στα Κάτω Πατήσια, ο καταζητούμενος Σορίν Ματέι κρατούσε ομήρους τα μέλη μιας οικογένειας και απειλούσε με χειροβομβίδα.
Έξω από την πολυκατοικία είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και στην άλλη άκρη μιας τηλεφωνικής γραμμής βρισκόταν ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός. Η ομηρία θα εξελισσόταν επί ώρες μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, προτού καταλήξει σε μια αιματηρή έκρηξη.
Η υπόθεση έμελλε να γίνει μία από τις πιο πολυσυζητημένες αστυνομικές επιχειρήσεις της δεκαετίας του 1990, προκαλώντας εκ των υστέρων συζητήσεις τόσο για τον χειρισμό της ΕΛΑΣ όσο και για τον ρόλο που μπορεί να έχει η τηλεόραση όταν μια κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη. Και αυτό διότι εκείνη την ημέρα, οι κανόνες δεοντολογίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η ικανότητα της ΕΛΑΣ εκτέθηκαν με τον χειρότερο τρόπο.
Ο δραπέτης που είχε ξεφύγει
Ο Σορίν Ματέι δεν ήταν άγνωστος στις Αρχές. Είχε περάσει από φυλακές και είχε καταφέρει να αποδράσει επανειλημμένα, αποκτώντας το προσωνύμιο «πεταλούδας». Λίγες εβδομάδες πριν από τη Νιόβης είχε καταφέρει να ξεφύγει ξανά από τους αστυνομικούς, αυτή τη φορά παίρνοντας μαζί του ως όμηρο έναν αστυνομικό, τον οποίο στη συνέχεια άφησε ελεύθερο.
Το ντοκιμαντέρ της «Μηχανής του Χρόνου» για την υπόθεση του Σορίν Ματέι:
Η διαφυγή
Το απόγευμα της 23ης Σεπτεμβρίου οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν σε διαμέρισμα της οδού Νιόβης, όπου βρισκόταν με μία γυναίκα. Όμως η προσπάθεια σύλληψής του δεν εξελίχθηκε όπως είχε σχεδιαστεί.
Άνδρες της αστυνομίας επιχείρησαν να μπουν στο διαμέρισμα, αλλά ο Ματέι αντιλήφθηκε την επιχείρηση και ακολούθησε συμπλοκή. Κρατώντας χειροβομβίδα κατάφερε να διαφύγει μέσω του φωταγωγού και να μπει σε άλλο διαμέρισμα της πολυκατοικίας, εκείνο της οικογένειας Γκινάκη. Εκεί βρίσκονταν η Αμαλία Γκινάκη, ο αρραβωνιαστικός της, η μητέρα της και ο αδελφός της που εν ριπή οφθαλμού μετατράπηκαν σε όμηροι.
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Ομηρία on air
Περίπου στις 7 το απόγευμα η υπόθεση πήρε μια πρωτοφανή τροπή. Ο Σορίν Ματέι τηλεφώνησε σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό. Η κλήση έφτασε στον παρουσιαστή του κεντρικού δελτίου και η φωνή του καταζητούμενου άρχισε να ακούγεται ζωντανά από την τηλεόραση. «Έχω τέσσερις ομήρους και έχω εγκλωβιστεί σε ένα σπίτι στην Αχαρνών από πάνω», είπε ο Ματέι στον παρουσιαστή. Στη συνέχεια έδωσε το τηλέφωνο στην Αμαλία Γκινάκη: «Ήρθε η αστυνομία κάτω από το σπίτι. Τον κλείσανε μέσα στην πολυκατοικία. Είμαστε εγώ, ο αρραβωνιαστικός, η μητέρα και ο αδερφός μου. Αμαλία, Αποστόλης, Σουλτάνα, Ευάγγελος».
Ο Ματέι περιέγραφε όσα είχαν προηγηθεί, μιλούσε για τα τραύματά του και δήλωνε ότι πριν από την ομηρία είχε κάνει χρήση ηρωίνης. Παράλληλα, απειλούσε ότι κρατούσε χειροβομβίδα που μπορούσε να εκραγεί και κατά διαστήματα έδινε το τηλέφωνο στους ομήρους. «Κρατάω μια χειροβομβίδα και αν κάνουν “πέσιμο” τώρα, χανόμαστε πέντε άτομα. Το καταλαβαίνεις;» έλεγε on air.
«Πρώτα από όλα επειδή είμαι πολύ μαστουρωμένος τώρα, πρέπει να κάτσω κάμποσες ώρες εδώ», έλεγε, μεταξύ άλλων, στον αέρα του καναλιού, ο Ματέι, περιγράφοντας πως έκανε χρήση ηρωίνης μισή ώρα πριν και ζητώντας 500.000 δολάρια.
Ο παρουσιαστής συνέχιζε να μιλάει με τον Σορίν Ματέι ενώ η ΕΛΑΣ δεν είχε δώσει κάποια οδηγία στο κανάλι. Κάποια στιγμή οι αστυνομικοί ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις με τον Ματέι, μιλώντας του αρχικά από τον δρόμο.
Λόγω της χρήσης ηρωίνης, ο Ματέι ζήτησε αμφεταμίνες από την αστυνομία προκειμένου να κατορθώσει να μείνει ξύπνιος. Αντί για αυτές του έστειλαν υπνωτικά χάπια, τα οποία όμως αναγνωρίστηκαν από τον εγκληματία με αποτέλεσμα να επέλθει ρήξη και διακοπή της επικοινωνίας με τους αστυνομικούς. Έτσι η αστυνομία επικεντρώθηκε στη διαπραγμάτευση μέσω της τηλεφωνικής σύνδεσης. Κάποια στιγμή ένας από τους ομήρους απελευθερώθηκε, ενώ οι συνομιλίες συνεχίστηκαν.
Η χειροβομβίδα
Την ίδια ώρα, η ηγεσία της ΕΛΑΣ έπρεπε να πάρει την απόφαση που θα έκρινε την κατάληξη της υπόθεσης. Στο επίκεντρο βρισκόταν η χειροβομβίδα. Στην αστυνομική ηγεσία είχε διαμορφωθεί η εκτίμηση ότι ενδεχομένως δεν ήταν πραγματική, γεγονός που αποδείχτηκε μοιραίο. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ δόθηκε η εντολή για την έφοδο των ΕΚΑΜ.
Η χειροβομβίδα, όμως ήταν αληθινή, εκρήγνυται και τραυματίζει σοβαρά την Αμαλία Γκινάκη, τον Ματέι αλλά και τον ίδιο τον αρχηγό της ΕΛΑΣ που βρισκόταν στο σημείο της επιχείρησης. Λίγες ημέρες αργότερα η 25χρονη κοπέλα ξεψυχά στην εντατική όπου νοσηλευόταν, ενώ πεθαίνει και ο Ρουμάνος κακοποιός στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού.
Η αιματηρή κατάληξη της επιχείρησης προκάλεσε ισχυρούς κραδασμούς στην ΕΛΑΣ. Ο αρχηγός απομακρύνθηκε από τη θέση του, με τη δημόσια συζήτηση να επικεντρώνεται στα λάθη που είχαν προηγηθεί της εφόδου και κυρίως στην εκτίμηση για τη χειροβομβίδα. Η οδός Νιόβης έμεινε συνδεδεμένη με μία από τις πιο δραματικές αστυνομικές υποθέσεις της σύγχρονης Ελλάδας που το 2026 αποτέλεσε και έμπνευση για την ταινία «Τελευταία Κλήση».
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