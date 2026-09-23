Κηφισός: Ψάχνουν πόσα απόβλητα «χάνονταν» στη διαδρομή, στο μικροσκόπιο τα δρομολόγια των βυτιοφόρων
Κηφισός: Ψάχνουν πόσα απόβλητα «χάνονταν» στη διαδρομή, στο μικροσκόπιο τα δρομολόγια των βυτιοφόρων
Οι ισχυρισμοί της μπισκοτοβιομηχανίας Παπαδοπούλου - Θα γίνει αντιπαραβολή των στοιχείων για τον όγκο των αποβλήτων που παραλάμβαναν τα βυτιοφόρα της εταιρείας με εκείνα που παρέδιδε τελικά στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων, στη Μεταμόρφωση
Την έκταση της παράνομης απόρριψης λυμάτων που παραλαμβάνονταν από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό, ερευνά η Αστυνομία μετά τις τρεις, επ' αυτοφώρω, συλλήψεις, χθες το πρωί, στο Αιγάλεω. Στο πλαίσιο των ερευνών αναμένεται να γίνει αντιπαραβολή των στοιχείων για τον όγκο των αποβλήτων που παραλάμβαναν τα βυτιοφόρα της εταιρείας από τις εγκαταστάσεις με τις οποίες είχε συμβάσεις, με εκείνα που παρέδιδε τελικά στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων, στη Μεταμόρφωση.
Ήδη, αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη είναι ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης του βυτίου που βρέθηκε να αδειάζει σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού, αλλά και ο υπεύθυνος λειτουργίας του βενζινάδικου, την ώρα του οικολογικού εγκλήματος.
Δείτε βίντεο, η στιγμή που το βυτιοφόρο βρίσκεται στον χώρο της μπισκοτοβιομηχανίας:
Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, έχοντας σχετικές πληροφορίες, έθεσαν υπό παρακολούθηση δύο βυτιοφόρα οχήματα που στάθμευαν στον χώρο του επίμαχου πρατηρίου και όπως διαπιστώθηκε παραλάμβαναν απόβλητα από εργοστάσια, μεταξύ των οποίων η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου, αλλά και το νοσοκομείο Αττικόν, έχοντας υπογράψει σχετικές συμβάσεις.
Χθες, λίγο μετά τις έξι το πρωί, το ένα βυτίο παρέλαβε απόβλητα, που όπως αποδείχθηκε ήταν «υψηλής οξύτητας» και ανεπεξέργαστο, από τις εγκαταστάσεις της Παπαδόπουλος. Αντί να γίνει η δέουσα επεξεργασία και να καταλήξει το φορτίο όπως ο νόμος ορίζει για τα επικίνδυνα απόβλητα, ο οδηγός πήγε στο βενζινάδικο και συνέδεσε μια μάνικα στο φρεάτιο, δήθεν σα να παρέδιδε καύσιμα. Στην πραγματικότητα, όμως, άδειαζε το μολυσματικό του φορτίο στο φρεάτιο και όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια από συνεργείο της ΕΥΔΑΠ, αυτό κατέληγε μέσω παράνομων συνδέσεων στους αγωγούς ομβρίων, στον Κηφισό, δηλαδή τελικά στη θάλασσα.
Δείτε βίντεο με την στιγμή που το βυτιοφόρο ρίχνει τα απόβλητα στο φρεάτιο:
Η αστυνομία επενέβη ακριβώς όταν είχε ξεκινήσει η διαδικασία του αδειάσματος, ενώ οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος διαπίστωσαν αναλύοντας δείγματα που ελήφθησαν επί τόπου ότι είχαν pH 4,8, ένδειξη υψηλής οξύτητας. Τα οριστικά αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων αναμένονται, όμως τα πρώτα στοιχεία παραπέμπουν σε ανεπεξέργαστο υγρό βιομηχανικό απόβλητο.
Το συγκεκριμένο φορτίο δεν περιγράφεται ως τοξικό, ωστόσο, για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΥΔΑΠ, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετέρωση, ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων.
Ήδη, αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη είναι ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης του βυτίου που βρέθηκε να αδειάζει σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού, αλλά και ο υπεύθυνος λειτουργίας του βενζινάδικου, την ώρα του οικολογικού εγκλήματος.
Δείτε βίντεο, η στιγμή που το βυτιοφόρο βρίσκεται στον χώρο της μπισκοτοβιομηχανίας:
Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, έχοντας σχετικές πληροφορίες, έθεσαν υπό παρακολούθηση δύο βυτιοφόρα οχήματα που στάθμευαν στον χώρο του επίμαχου πρατηρίου και όπως διαπιστώθηκε παραλάμβαναν απόβλητα από εργοστάσια, μεταξύ των οποίων η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου, αλλά και το νοσοκομείο Αττικόν, έχοντας υπογράψει σχετικές συμβάσεις.
Χθες, λίγο μετά τις έξι το πρωί, το ένα βυτίο παρέλαβε απόβλητα, που όπως αποδείχθηκε ήταν «υψηλής οξύτητας» και ανεπεξέργαστο, από τις εγκαταστάσεις της Παπαδόπουλος. Αντί να γίνει η δέουσα επεξεργασία και να καταλήξει το φορτίο όπως ο νόμος ορίζει για τα επικίνδυνα απόβλητα, ο οδηγός πήγε στο βενζινάδικο και συνέδεσε μια μάνικα στο φρεάτιο, δήθεν σα να παρέδιδε καύσιμα. Στην πραγματικότητα, όμως, άδειαζε το μολυσματικό του φορτίο στο φρεάτιο και όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια από συνεργείο της ΕΥΔΑΠ, αυτό κατέληγε μέσω παράνομων συνδέσεων στους αγωγούς ομβρίων, στον Κηφισό, δηλαδή τελικά στη θάλασσα.
Δείτε βίντεο με την στιγμή που το βυτιοφόρο ρίχνει τα απόβλητα στο φρεάτιο:
Η αστυνομία επενέβη ακριβώς όταν είχε ξεκινήσει η διαδικασία του αδειάσματος, ενώ οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος διαπίστωσαν αναλύοντας δείγματα που ελήφθησαν επί τόπου ότι είχαν pH 4,8, ένδειξη υψηλής οξύτητας. Τα οριστικά αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων αναμένονται, όμως τα πρώτα στοιχεία παραπέμπουν σε ανεπεξέργαστο υγρό βιομηχανικό απόβλητο.
Το συγκεκριμένο φορτίο δεν περιγράφεται ως τοξικό, ωστόσο, για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΥΔΑΠ, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετέρωση, ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, η ΕΥΔΑΠ δέχεται βιομηχανικά απόβλητα υπό προϋποθέσεις, όταν αυτά έχουν υποστεί επεξεργασία από τη βιομηχανία που τα παράγει και διαθέτουν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ανάλυσης. Μετά την παραλαβή τους, οδηγούνται μέσω του δικτύου προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας της Ψυττάλειας.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι αρχές φέρεται να είχαν θέσει τη δραστηριότητα υπό παρακολούθηση από τους θερινούς μήνες, με τις κινήσεις να εντείνονται και πάλι τον Σεπτέμβριο. Το φορτίο που εντοπίστηκε χθες υπολογίζεται σε περίπου 16 κυβικά μέτρα και προέρχεται από την παραγωγική μονάδα της βιομηχανίας Παπαδοπούλου, στην Ιερά Οδό. Πρέπει να σημεωθεί, ότι με ανακοίνωσή της, η εταιρεία σημειώνει ότι δεν έχει ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων, αφού αυτό βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία μεταφοράς των λυμάτων που με τα βυτιοφόρα της παραλάμβανε τα απόβλητα από τη βιομηχανία.
«Το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της Εταιρείας. Ανήκει σε τρίτη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά λυμάτων από το εργοστάσιο της Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. στον Ταύρο Αττικής προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Μεταμόρφωσης. Η εν λόγω εταιρεία υποχρεούται, στο πλαίσιο του έργου που έχει αναλάβει, να τηρεί το σύνολο των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών και κανονιστικών απαιτήσεων. Η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη και άμεση διερεύνησή του, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της», αναφέρει ειδικότερα η ανακοίνωση.
Σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία τα βιομηχανικά απόβλητα υπόκεινται σε ειδική διαχείριση και σε προηγείται διαδικασία «εξουδετέρωσης» προκειμένου, εν συνεχεία, να παραληφθούν από την ΕΥΔΑΠ και να φτάσουν στις εγκαταστάσεις της Ψυττάλειας. Το επίμαχο βυτίο έχει μεταφερθεί από χθες σε εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία διαχείρισης του φορτίου του.
Η υπόθεση, όμως, αναδεικνύει ένα ευρύτερο ζήτημα στην παρακηφίσια ζώνη, όπου υπάρχουν πολλοί χώροι στάθμευσης βαρέων οχημάτων και βυτιοφόρων, με φρεάτια συνδεδεμένα με τα όμβρια. Καταγγελίες αναφέρουν ότι ορισμένα από αυτά τα σημεία χρησιμοποιούνται για παράνομες απορρίψεις, ιδιαίτερα μετά από βροχοπτώσεις, όταν η αυξημένη ροή του Κηφισού θεωρείται ότι μπορεί να εξαφανίσει γρηγορότερα τα ίχνη της ρύπανσης. Ανάλογη είναι η κατάσταση που περιγράφεται στην Ανατολική Αττική, που λόγω της έλλειψης αποχετευτικού δικτύου, είναι αναρίθμητες οι καταγγελίες για παράνομες συνδέσεις αποχετεύσεων στο δίκτυο των ομβρίων.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι αρχές φέρεται να είχαν θέσει τη δραστηριότητα υπό παρακολούθηση από τους θερινούς μήνες, με τις κινήσεις να εντείνονται και πάλι τον Σεπτέμβριο. Το φορτίο που εντοπίστηκε χθες υπολογίζεται σε περίπου 16 κυβικά μέτρα και προέρχεται από την παραγωγική μονάδα της βιομηχανίας Παπαδοπούλου, στην Ιερά Οδό. Πρέπει να σημεωθεί, ότι με ανακοίνωσή της, η εταιρεία σημειώνει ότι δεν έχει ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων, αφού αυτό βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία μεταφοράς των λυμάτων που με τα βυτιοφόρα της παραλάμβανε τα απόβλητα από τη βιομηχανία.
«Το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της Εταιρείας. Ανήκει σε τρίτη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά λυμάτων από το εργοστάσιο της Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. στον Ταύρο Αττικής προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Μεταμόρφωσης. Η εν λόγω εταιρεία υποχρεούται, στο πλαίσιο του έργου που έχει αναλάβει, να τηρεί το σύνολο των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών και κανονιστικών απαιτήσεων. Η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη και άμεση διερεύνησή του, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της», αναφέρει ειδικότερα η ανακοίνωση.
Σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία τα βιομηχανικά απόβλητα υπόκεινται σε ειδική διαχείριση και σε προηγείται διαδικασία «εξουδετέρωσης» προκειμένου, εν συνεχεία, να παραληφθούν από την ΕΥΔΑΠ και να φτάσουν στις εγκαταστάσεις της Ψυττάλειας. Το επίμαχο βυτίο έχει μεταφερθεί από χθες σε εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία διαχείρισης του φορτίου του.
Η υπόθεση, όμως, αναδεικνύει ένα ευρύτερο ζήτημα στην παρακηφίσια ζώνη, όπου υπάρχουν πολλοί χώροι στάθμευσης βαρέων οχημάτων και βυτιοφόρων, με φρεάτια συνδεδεμένα με τα όμβρια. Καταγγελίες αναφέρουν ότι ορισμένα από αυτά τα σημεία χρησιμοποιούνται για παράνομες απορρίψεις, ιδιαίτερα μετά από βροχοπτώσεις, όταν η αυξημένη ροή του Κηφισού θεωρείται ότι μπορεί να εξαφανίσει γρηγορότερα τα ίχνη της ρύπανσης. Ανάλογη είναι η κατάσταση που περιγράφεται στην Ανατολική Αττική, που λόγω της έλλειψης αποχετευτικού δικτύου, είναι αναρίθμητες οι καταγγελίες για παράνομες συνδέσεις αποχετεύσεων στο δίκτυο των ομβρίων.
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