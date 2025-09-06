Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Κυριαρχούν μπάσκετ και προκριματικά Mundial
Γεμάτη είναι η σημερινή ημέρα για τους φίλους των σπορ. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 12 το μεσημέρι με το παιχνίδι ανάμεσα στην Τουρκία και τη Σουηδία για του Eurobasket.

Δείτε το πρόγραμμα:

12.00: Eurobasket Τουρκία- Σουηδία (Novasport/start)

15.15: Eurobasket Γερμανία - Πορτογαλία (Novasport/start)

15.30 Παγκόσμιο πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών Ιταλία - Βραζιλία (ΕΡΤ-2)

16.00: Προκριματικά Μουντιάλ, Λετονία - Σερβία, Novasport/Prime

18.30: Eurobasket, Λιθουανία - Λετονία (Novasports/start)

19.00: Προκριματικά Μουντιάλ, Αρμενία - Πορτογαλία (Novasports/prime)

21.45:  Προκριματικά Μουντιάλ, Αυστρία- Κύπρος (Novasports/Prime)

21.45: Προκριματικά Μουντιάλ, Ιρλανδία - Ουγγαρία (Novasports1)

21.45: Προκριματικά Μουντιάλ, Σαν Μαρίνο- Σερβία Ερζεγοβίνη (Novasports2)

21.45: Eurobasket, Σερβία- Φινλανδία (Novasports/Start)

