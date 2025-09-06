Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Κυριαρχούν μπάσκετ και προκριματικά Mundial
Που θα δείτε και ποιες ώρες τα παιχνίδια του Eurobasket και τους αγώνες για τα προκριματικά του Mundial
Γεμάτη είναι η σημερινή ημέρα για τους φίλους των σπορ. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 12 το μεσημέρι με το παιχνίδι ανάμεσα στην Τουρκία και τη Σουηδία για του Eurobasket.
Δείτε το πρόγραμμα:
12.00: Eurobasket Τουρκία- Σουηδία (Novasport/start)
15.15: Eurobasket Γερμανία - Πορτογαλία (Novasport/start)
15.30 Παγκόσμιο πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών Ιταλία - Βραζιλία (ΕΡΤ-2)
16.00: Προκριματικά Μουντιάλ, Λετονία - Σερβία, Novasport/Prime
18.30: Eurobasket, Λιθουανία - Λετονία (Novasports/start)
19.00: Προκριματικά Μουντιάλ, Αρμενία - Πορτογαλία (Novasports/prime)
21.45: Προκριματικά Μουντιάλ, Αυστρία- Κύπρος (Novasports/Prime)
21.45: Προκριματικά Μουντιάλ, Ιρλανδία - Ουγγαρία (Novasports1)
21.45: Προκριματικά Μουντιάλ, Σαν Μαρίνο- Σερβία Ερζεγοβίνη (Novasports2)
21.45: Eurobasket, Σερβία- Φινλανδία (Novasports/Start)
ΠΗΓΗ: gazetta.gr
