Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Κυριαρχούν μπάσκετ και προκριματικά Mundial

Κλείσιμο

Γεμάτη είναι η σημερινή ημέρα για τους φίλους των σπορ. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 12 το μεσημέρι με το παιχνίδι ανάμεσα στην Τουρκία και τη Σουηδία για του Eurobasket.Δείτε το πρόγραμμα:12.00: Eurobasket Τουρκία- Σουηδία (Novasport/start)15.15: Eurobasket Γερμανία - Πορτογαλία (Novasport/start)15.30 Παγκόσμιο πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών Ιταλία - Βραζιλία (ΕΡΤ-2)16.00: Προκριματικά Μουντιάλ, Λετονία - Σερβία, Novasport/Prime18.30: Eurobasket, Λιθουανία - Λετονία (Novasports/start)19.00: Προκριματικά Μουντιάλ, Αρμενία - Πορτογαλία (Novasports/prime)21.45: Προκριματικά Μουντιάλ, Αυστρία- Κύπρος (Novasports/Prime)21.45: Προκριματικά Μουντιάλ, Ιρλανδία - Ουγγαρία (Novasports1)21.45: Προκριματικά Μουντιάλ, Σαν Μαρίνο- Σερβία Ερζεγοβίνη (Novasports2)21.45: Eurobasket, Σερβία- Φινλανδία (Novasports/Start)