Μουντιάλ 2026: Ο Καρέτσας έδωσε τα παπούτσια του σε νεαρό οπαδό μετά την 5αρα της Ελλάδας στη Λευκορωσία - Δείτε βίντεο
Ο μικρός τρελάθηκε και τα επιδείκνυε στην εξέδρα
Μετά το ματς της Εθνικής με τη Λευκορωσία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ένας νεαρός οπαδός μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και ζήτησε από τον Κωνσταντίνο Καρέτσα τα παπούτσια του.
Ο 17χρονος μεσοεπιθετικός της Γκενκ, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 5-1 της «γαλανόλευκης» επί των Λευκορώσων, πριν αποχωρήσει για τα αποδυτήρια έβγαλε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και τα έδωσε στον νεαρό οπαδό ο οποίος τρελάθηκε από τη χαρά του και τα επιδείκνυε στην εξέδρα.
