Πέθανε ο θρύλος του ιταλικού ποδοσφαίρου Φράνκο Μπαρέζι

Με την εθνική ομάδα της Ιταλίας, ήταν μέλος της αποστολής που κατέκτησε το Μουντιάλ του 1982, το πρώτο μετά από 44 χρόνια. Έπαιξε επίσης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1990 που διεξήχθη στην πατρίδα του, όπου συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη ομάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οδηγώντας την ομάδα στην τρίτη θέση του τουρνουά. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994, ορίστηκε αρχηγός της Ιταλίας και ήταν μέλος της ομάδας που έφτασε στον τελικό, αν και έχασε ένα πέναλτι στη διαδικασία των πέναλτι που ακολούθησε, με τη Βραζιλία να κατακτά το τρόπαιο. Ο Μπαρέζι εκπροσώπησε επίσης την Ιταλία σε δύο Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα της UEFA, το 1980 και το 1988, καθώς και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1984, φτάνοντας στους ημιτελικούς σε κάθε περίπτωση.Ο Φράνκο Μπαρέζι, αφού εντάχθηκε στην πρώτη ομάδα της Μίλαν ως νεαρός, αρχικά έλαβε το παρατσούκλι «Piscinin», που στα μιλανέζικα σημαίνει «μικρούλης». Λόγω της τεχνικής του και των επιτυχιών του, αργότερα έγινε γνωστός ως «Kaiser Franz», μια αναφορά στον συνάδελφό του στη θέση του «sweeper», τον Φραντς Μπεκενμπάουερ. Το 1999, ψηφίστηκε ως ο Παίκτης του Αιώνα της Μίλαν. Μετά την τελευταία του σεζόν στη Μίλαν το 1997, ο σύλλογος απέσυρε τον αριθμό 6 της φανέλας του Μπαρέζι. Ο Πελέ τον ανακήρυξε έναν από τους 125 κορυφαίους Ποδοσφαιριστές στην τελετή απονομής των βραβείων για την εκατονταετία της FIFA το 2004. Ο Μπαρέζι εισήχθη στο Ιταλικό Πάνθεον του Ποδοσφαίρου το 2013.