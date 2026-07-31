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Πέθανε ο θρύλος του ιταλικού ποδοσφαίρου Φράνκο Μπαρέζι
Πέθανε ο θρύλος του ιταλικού ποδοσφαίρου Φράνκο Μπαρέζι
Η Μίλαν ανακοίνωσε πως έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών - Αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και πριν από έναν χρόνο περίπου είχε υποβληθεί σε επέμβαση αφαίρεσης όγκου από τον πνεύμονα
Πέθανε σε ηλικία 66 ετών ο θρύλος της Μίλαν και του ιταλικού ποδοσφαίρου, Φράνκο Μπαρέζι μετά από μακρά μάχη για την υγεία του. Εφυγε από τη ζωή λίγους μήνες μετά την τελευταία του δημόσια εμφάνιση του σε ένα κατάμεστο Σαν Σίρο, κατά την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Μιλάνου, μια εκδήλωση παγκόσμιας εμβέλειας που ο ίδιος συνέβαλε να γίνει αξέχαστη, όπως γράφουν τα ιταλικά μέσα.
H τελευταία του δημόσια εμφάνιση πριν μερικούς μήνες:
Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και πριν από έναν χρόνο περίπου είχε υποβληθεί σε επέμβαση αφαίρεσης όγκου από τον πνεύμονα. Πριν μερικά 24ωρα, στα ιταλικά Μέσα είχε γραφτεί πως έφυγε από τη ζωή, αλλά η Μίλαν το είχε διαψεύσει. Το πρωί της Παρασκευής 31 Ιουλίου, οι Ροσονέρι ανακοίνωσαν και επίσημα τον θάνατο ενός μυθικού ποδοσφαιριστή.
Τον θάνατό του γνωστοποίησε ο σύλλογος του Μιλάνου, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Όλη η ιστορία της Μίλαν είναι συγκλονισμένη μετά τον θάνατο του Φράνκο Μπαρέζι. Το παράδειγμά του και η ακεραιότητά του θα παραμείνουν για πάντα χαραγμένα στο DNA του Συλλόγου, όπως και η εμβληματική φανέλα του με τον αριθμό 6. Τα συλλυπητήρια που εκφράζει η Μίλαν στην οικογένεια του Φράνκο Μπαρέζι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή τα μοιράζονται όλοι οι «Ροσονέρο», οι οποίοι βιώνουν αυτή την απώλεια σαν δική τους», έγραψαν στα social media.
Η ανάρτηση της Μίλαν:
υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, και ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς που έπαιξαν ποτέ ποδόσφαιρο. Αποτελεί μέχρι και σήμερα παράδειγμα για την ιταλική νοοτροπία στο ποδόσφαιρο και δοξάζεται στην πατρίδα του ως «ποδοσφαιρικός Θεός». Πέρασε ολόκληρη την 20ετή καριέρα του στη Μίλαν, όπου διετέλεσε αρχηγός της ομάδας για πάνω από 15 χρόνια. Με την ομάδα του Μιλάνου κατέκτησε τρεις τίτλους Κυπέλλου Ευρώπης/UEFA Champions League, έξι τρόπαια Serie Α, τέσσερις τίτλους Supercoppa Italiana, δύο Ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ και δύο Διηπειρωτικά Κύπελλα,. Ενώ έγινε και Παγκόσμιος Πρωταθλητής με την Ιταλία.
H τελευταία του δημόσια εμφάνιση πριν μερικούς μήνες:
𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐍𝐎, 𝟔 𝐔𝐍𝐈𝐂𝐎 ❤️— MilanPress.it (@MilanPress_it) February 6, 2026
Un momento storico: il capitano Franco Baresi porta la Fiamma Olimpica all’interno del suo stadio, accompagnato da Beppe Bergomi 🥹
🎥 @AndreaGussoni1 #Baresi #WinterOlympics #MilanoCortinaOlympic2026 #SanSiro #milanpress pic.twitter.com/AOYmO0alks
Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και πριν από έναν χρόνο περίπου είχε υποβληθεί σε επέμβαση αφαίρεσης όγκου από τον πνεύμονα. Πριν μερικά 24ωρα, στα ιταλικά Μέσα είχε γραφτεί πως έφυγε από τη ζωή, αλλά η Μίλαν το είχε διαψεύσει. Το πρωί της Παρασκευής 31 Ιουλίου, οι Ροσονέρι ανακοίνωσαν και επίσημα τον θάνατο ενός μυθικού ποδοσφαιριστή.
Τον θάνατό του γνωστοποίησε ο σύλλογος του Μιλάνου, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Όλη η ιστορία της Μίλαν είναι συγκλονισμένη μετά τον θάνατο του Φράνκο Μπαρέζι. Το παράδειγμά του και η ακεραιότητά του θα παραμείνουν για πάντα χαραγμένα στο DNA του Συλλόγου, όπως και η εμβληματική φανέλα του με τον αριθμό 6. Τα συλλυπητήρια που εκφράζει η Μίλαν στην οικογένεια του Φράνκο Μπαρέζι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή τα μοιράζονται όλοι οι «Ροσονέρο», οι οποίοι βιώνουν αυτή την απώλεια σαν δική τους», έγραψαν στα social media.
Η ανάρτηση της Μίλαν:
La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o— AC Milan (@acmilan) July 31, 2026
Ποιος ήταν ο Φράνκο ΜπαρέζιΟ Φράνκο Μπαρέζι γεννήθηκε τον Μάιο του 1960 και μεγάλωσε σε ένα αγρόκτημα στα περίχωρα μιας μικρής πόλης της βόρειας Ιταλίας, του Τραβαλιάτο και μάλιστα δεν είδες δει ποτέ ποδόσφαιρο στην τηλεόραση μέχρι και τα 10 του χρόνια.
υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, και ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς που έπαιξαν ποτέ ποδόσφαιρο. Αποτελεί μέχρι και σήμερα παράδειγμα για την ιταλική νοοτροπία στο ποδόσφαιρο και δοξάζεται στην πατρίδα του ως «ποδοσφαιρικός Θεός». Πέρασε ολόκληρη την 20ετή καριέρα του στη Μίλαν, όπου διετέλεσε αρχηγός της ομάδας για πάνω από 15 χρόνια. Με την ομάδα του Μιλάνου κατέκτησε τρεις τίτλους Κυπέλλου Ευρώπης/UEFA Champions League, έξι τρόπαια Serie Α, τέσσερις τίτλους Supercoppa Italiana, δύο Ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ και δύο Διηπειρωτικά Κύπελλα,. Ενώ έγινε και Παγκόσμιος Πρωταθλητής με την Ιταλία.
Με την εθνική ομάδα της Ιταλίας, ήταν μέλος της αποστολής που κατέκτησε το Μουντιάλ του 1982, το πρώτο μετά από 44 χρόνια. Έπαιξε επίσης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1990 που διεξήχθη στην πατρίδα του, όπου συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη ομάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οδηγώντας την ομάδα στην τρίτη θέση του τουρνουά. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994, ορίστηκε αρχηγός της Ιταλίας και ήταν μέλος της ομάδας που έφτασε στον τελικό, αν και έχασε ένα πέναλτι στη διαδικασία των πέναλτι που ακολούθησε, με τη Βραζιλία να κατακτά το τρόπαιο. Ο Μπαρέζι εκπροσώπησε επίσης την Ιταλία σε δύο Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα της UEFA, το 1980 και το 1988, καθώς και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1984, φτάνοντας στους ημιτελικούς σε κάθε περίπτωση.
Ο Φράνκο Μπαρέζι, αφού εντάχθηκε στην πρώτη ομάδα της Μίλαν ως νεαρός, αρχικά έλαβε το παρατσούκλι «Piscinin», που στα μιλανέζικα σημαίνει «μικρούλης». Λόγω της τεχνικής του και των επιτυχιών του, αργότερα έγινε γνωστός ως «Kaiser Franz», μια αναφορά στον συνάδελφό του στη θέση του «sweeper», τον Φραντς Μπεκενμπάουερ. Το 1999, ψηφίστηκε ως ο Παίκτης του Αιώνα της Μίλαν. Μετά την τελευταία του σεζόν στη Μίλαν το 1997, ο σύλλογος απέσυρε τον αριθμό 6 της φανέλας του Μπαρέζι. Ο Πελέ τον ανακήρυξε έναν από τους 125 κορυφαίους Ποδοσφαιριστές στην τελετή απονομής των βραβείων για την εκατονταετία της FIFA το 2004. Ο Μπαρέζι εισήχθη στο Ιταλικό Πάνθεον του Ποδοσφαίρου το 2013.
Ο Φράνκο Μπαρέζι, αφού εντάχθηκε στην πρώτη ομάδα της Μίλαν ως νεαρός, αρχικά έλαβε το παρατσούκλι «Piscinin», που στα μιλανέζικα σημαίνει «μικρούλης». Λόγω της τεχνικής του και των επιτυχιών του, αργότερα έγινε γνωστός ως «Kaiser Franz», μια αναφορά στον συνάδελφό του στη θέση του «sweeper», τον Φραντς Μπεκενμπάουερ. Το 1999, ψηφίστηκε ως ο Παίκτης του Αιώνα της Μίλαν. Μετά την τελευταία του σεζόν στη Μίλαν το 1997, ο σύλλογος απέσυρε τον αριθμό 6 της φανέλας του Μπαρέζι. Ο Πελέ τον ανακήρυξε έναν από τους 125 κορυφαίους Ποδοσφαιριστές στην τελετή απονομής των βραβείων για την εκατονταετία της FIFA το 2004. Ο Μπαρέζι εισήχθη στο Ιταλικό Πάνθεον του Ποδοσφαίρου το 2013.
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