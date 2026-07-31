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Τροχαίο με 2 τραυματίες στην Αττική οδό στον κόμβο Παιανίας, σοβαρά ο ένας διακομίστηκε στο ΚΑΤ
Τροχαίο με 2 τραυματίες στην Αττική οδό στον κόμβο Παιανίας, σοβαρά ο ένας διακομίστηκε στο ΚΑΤ
Λόγω του ατυχήματος υπήρξαν δυσκολίες στην κυκλοφορία σύμφωνα με ανακοίνωση της Αττικής Οδού
UPD:
Δυσκολίες παρατηρήθηκαν στην κυκλοφορία στην Αττική Οδό, καθώς σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα μετά τον κόμβο της Παιανίας, με δύο τραυματίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας είναι σοβαρά και διακομίστηκε στο ΚΑΤ, ενώ στο σημείο έσπευσαν κι επιχείρησαν μηχανή του ΕΚΑΒ με γιατρό και δύο ασθενοφόρα.
Συγκεκριμένα, το τροχαίο συνέβη στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, με την αριστερή λωρίδα να κλείνει. Μάλιστα, χρήστες στο διαδίκτυο κάνουν λόγο για καθυστερήσεις που φτάνουν τη μισή ώρα.
Την ίδια ώρα, πολύ μεγάλα προβλήματα καταγράφονται αυτήν την ώρα στους μεγαλύτερους οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου της Αττικής, καθώς από τη μια η φωτιά στο Ποικίλο Όρος έχει οδηγήσει σε εκτροπές της κυκλοφορίας και από την άλλη σε εξέλιξη βρίσκεται μετ΄εμποδίων η έξοδος των εκδρομέων.
Δείτε τον χάρτη με την κίνηση αυτή την ώρα
Συγκεκριμένα, το τροχαίο συνέβη στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, με την αριστερή λωρίδα να κλείνει. Μάλιστα, χρήστες στο διαδίκτυο κάνουν λόγο για καθυστερήσεις που φτάνουν τη μισή ώρα.
Τροχαίο ατύχημα μετά τον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Αριστερές λωρίδες κλειστές. Αναμένονται καθυστερήσεις.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) July 31, 2026
Την ίδια ώρα, πολύ μεγάλα προβλήματα καταγράφονται αυτήν την ώρα στους μεγαλύτερους οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου της Αττικής, καθώς από τη μια η φωτιά στο Ποικίλο Όρος έχει οδηγήσει σε εκτροπές της κυκλοφορίας και από την άλλη σε εξέλιξη βρίσκεται μετ΄εμποδίων η έξοδος των εκδρομέων.
Δείτε τον χάρτη με την κίνηση αυτή την ώρα
UPD:
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