Από τους 60.000 μετανάστες που εισέβαλαν στη Θέουτα οι 37.500 επέστρεψαν στο Μαρόκο, λέει η ισπανική κυβέρνηση
ΚΟΣΜΟΣ
Ισπανία Θέουτα Μετανάστες

Από τους 60.000 μετανάστες που εισέβαλαν στη Θέουτα οι 37.500 επέστρεψαν στο Μαρόκο, λέει η ισπανική κυβέρνηση

Δεν υπάρχει  ροή μεταναστών ανάμεσα στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακο που βρίσκεται στη Βόρεια Αφρική, και την ηπειρωτική Ευρώπη, λένε οι Βρυξέλλες

Από τους 60.000 μετανάστες που εισέβαλαν στη Θέουτα οι 37.500 επέστρεψαν στο Μαρόκο, λέει η ισπανική κυβέρνηση
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Στο Μαρόκο έχουν επιστρέψει ήδη περισσότεροι από 37.500 μετανάστες, από τους περίπου 60.000 που είχαν εισέλθει τις προηγούμενες ημέρες στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας.

«Αναχωρήσεις από τη Θέουτα προς το Μαρόκο έως τις 15:30 της 31ης Ιουλίου: περισσότερες από 37.500», αναφέρει το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών σε ενημέρωση προς το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Στο μεταξύ, οι Βρυξέλλες δήλωσαν σήμερα ότι δεν παρατήρησαν καμία ροή μεταναστών ανάμεσα στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακο που βρίσκεται στη Βόρεια Αφρική, και την ηπειρωτική Ευρώπη.

«Δεν υπάρχουν σήμερα κινήσεις προς την ηπειρωτική Ευρώπη», δήλωσε υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος που μιλούσε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Από τους 60.000 μετανάστες που εισέβαλαν στη Θέουτα οι 37.500 επέστρεψαν στο Μαρόκο, λέει η ισπανική κυβέρνηση
Από τους 60.000 μετανάστες που εισέβαλαν στη Θέουτα οι 37.500 επέστρεψαν στο Μαρόκο, λέει η ισπανική κυβέρνηση
Από τους 60.000 μετανάστες που εισέβαλαν στη Θέουτα οι 37.500 επέστρεψαν στο Μαρόκο, λέει η ισπανική κυβέρνηση
16 ΣΧΟΛΙΑ

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