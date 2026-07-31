Νίστρουπ: «Δεν είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση, κρατάμε την πρόκριση»
Νίστρουπ: «Δεν είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση, κρατάμε την πρόκριση»
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού στάθηκε στη δυσκολία της αναμέτρησης με την Πάκσι και επισήμανε ότι η ομάδα του δεν πρέπει να δέχεται εύκολα γκολ
Το πρώτο του σχόλιο μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Πάκσι έκανε ο Τζέικομπ Νίστρουπ, τονίζοντας πως, παρά την επίτευξη του στόχου, δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του.
Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο προπονητής του Παναθηναϊκού χαρακτήρισε δύσκολη τόσο την αντίπαλο όσο και την πρόκριση στον γ΄ προκριματικό γύρο του Conference League, υπογραμμίζοντας ότι το σημαντικότερο είναι η συνέχεια της ομάδας στη διοργάνωση.
«Ήταν δύσκολος αντίπαλος. Ξέραμε ότι ήμασταν φαβορί από την αρχή. Σε ευρωπαϊκά ματς αυτές τις ευκαιρίες πρέπει τις τελειώνεις. Είχαμε άγχος και δεν φτάσαμε το επίπεδο μας. Τους πιέσαμε και αξίζαμε το γκολ στο τέλος. Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι εφόσον με τα δύο γκολ που δεχτήκαμε. Ήμασταν αδύναμοι σε αυτές τις δύο φάσεις. Οι προκρίσεις είναι δύσκολες. Υπάρχει αρκετή δουλειά που έχουμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε όλοι μας».
Για τον επόμενο προκριματικό γύρο: «Δεν πρέπει να τους δώσουμε δύο γκολ όπως σήμερα. Όταν ανέβηκαν ψηλά στο πρώτο μέρος πιεστήκαμε και πρέπει να το δούμε αυτό. Κρατάμε την πρόκριση και προχωράμε».
Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο προπονητής του Παναθηναϊκού χαρακτήρισε δύσκολη τόσο την αντίπαλο όσο και την πρόκριση στον γ΄ προκριματικό γύρο του Conference League, υπογραμμίζοντας ότι το σημαντικότερο είναι η συνέχεια της ομάδας στη διοργάνωση.
«Ήταν δύσκολος αντίπαλος. Ξέραμε ότι ήμασταν φαβορί από την αρχή. Σε ευρωπαϊκά ματς αυτές τις ευκαιρίες πρέπει τις τελειώνεις. Είχαμε άγχος και δεν φτάσαμε το επίπεδο μας. Τους πιέσαμε και αξίζαμε το γκολ στο τέλος. Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι εφόσον με τα δύο γκολ που δεχτήκαμε. Ήμασταν αδύναμοι σε αυτές τις δύο φάσεις. Οι προκρίσεις είναι δύσκολες. Υπάρχει αρκετή δουλειά που έχουμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε όλοι μας».
Για τον επόμενο προκριματικό γύρο: «Δεν πρέπει να τους δώσουμε δύο γκολ όπως σήμερα. Όταν ανέβηκαν ψηλά στο πρώτο μέρος πιεστήκαμε και πρέπει να το δούμε αυτό. Κρατάμε την πρόκριση και προχωράμε».
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