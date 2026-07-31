Ρατσόντερ μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού: «Μπορούμε να γίνουμε ακόμη καλύτεροι»
Ρατσόντερ μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού: «Μπορούμε να γίνουμε ακόμη καλύτεροι»
Ο σκόρερ των «πρασίνων» δήλωσε χαρούμενος για το πρώτο του γκολ στο ΟΑΚΑ, αλλά τόνισε ότι η ομάδα έχει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης
Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, επικρατώντας της Πάκσι, με τον Ρατσόντερ να πετυχαίνει το γκολ που αποδείχθηκε καθοριστικό. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο ποδοσφαιριστής των «πράσινων» εξέφρασε την ικανοποίησή του για το πρώτο του τέρμα μπροστά στους φιλάθλους της ομάδας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης.
Ο Ρατσόντερ δεν έκρυψε τη χαρά του για το πρώτο του γκολ στην έδρα του Παναθηναϊκού, τονίζοντας όμως ότι είχε την ευκαιρία να σκοράρει ξανά.
«Ήταν πολύ μεγάλη χαρά. Ήταν το πρώτο γκολ στην έδρα μας, μπροστά στους φιλάθλους μας, και είχα και άλλη μία ευκαιρία. Θα ήμουν πιο χαρούμενος αν είχα σκοράρει και δεύτερο γκολ», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο σκόρερ του Παναθηναϊκού στάθηκε στη σημασία της πρόκρισης, αλλά και στην ανάγκη να βελτιώσει η ομάδα την αγωνιστική της εικόνα.
«Το πιο σημαντικό απόψε είναι η πρόκριση και μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα ακόμη καλύτερα. Δεχτήκαμε γκολ από λάθη που διαπράξαμε. Θα πρέπει να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο παίξαμε και πιστεύω σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα για τη συνέχεια», δήλωσε.
Ο Ρατσόντερ αναφέρθηκε και στον πρώτο αγώνα με την Πάκσι, επισημαίνοντας ότι οι χαμένες ευκαιρίες επηρέασαν την εξέλιξη της ρεβάνς.
«Αρχικά, στον πρώτο αγώνα χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Αν αυτές τις είχαμε μετατρέψει σε γκολ, θα ήταν διαφορετικός ο αποψινός αγώνας. Όμως, πιστεύω ότι αν μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες μας, δεν θα είναι δύσκολα τα πράγματα».
Ο Ρατσόντερ δεν έκρυψε τη χαρά του για το πρώτο του γκολ στην έδρα του Παναθηναϊκού, τονίζοντας όμως ότι είχε την ευκαιρία να σκοράρει ξανά.
«Ήταν πολύ μεγάλη χαρά. Ήταν το πρώτο γκολ στην έδρα μας, μπροστά στους φιλάθλους μας, και είχα και άλλη μία ευκαιρία. Θα ήμουν πιο χαρούμενος αν είχα σκοράρει και δεύτερο γκολ», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο σκόρερ του Παναθηναϊκού στάθηκε στη σημασία της πρόκρισης, αλλά και στην ανάγκη να βελτιώσει η ομάδα την αγωνιστική της εικόνα.
«Το πιο σημαντικό απόψε είναι η πρόκριση και μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα ακόμη καλύτερα. Δεχτήκαμε γκολ από λάθη που διαπράξαμε. Θα πρέπει να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο παίξαμε και πιστεύω σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα για τη συνέχεια», δήλωσε.
Ο Ρατσόντερ αναφέρθηκε και στον πρώτο αγώνα με την Πάκσι, επισημαίνοντας ότι οι χαμένες ευκαιρίες επηρέασαν την εξέλιξη της ρεβάνς.
«Αρχικά, στον πρώτο αγώνα χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Αν αυτές τις είχαμε μετατρέψει σε γκολ, θα ήταν διαφορετικός ο αποψινός αγώνας. Όμως, πιστεύω ότι αν μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες μας, δεν θα είναι δύσκολα τα πράγματα».
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