Νέο ρωσικό πλήγμα στο λιμάνι της Οδησσού, χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις κι ένα πλοίο, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Οδησσός Ρωσία Ουκρανία χτύπημα επίθεση

Νέο ρωσικό πλήγμα στο λιμάνι της Οδησσού, χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις κι ένα πλοίο, δείτε βίντεο

Την ανακοίνωση εξέδωσε νωρίτερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, χωρίς όμως η πληροφορία να επιβεβαιώνεται

Νέο ρωσικό πλήγμα στο λιμάνι της Οδησσού, χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις κι ένα πλοίο, δείτε βίντεο
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Ο ρωσικός στρατός έπληξε μια εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και ένα διυλιστήριο στο ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού και ένα πλοίο, νότια του λιμένα, που μετέφερε προμήθειες για τον ουκρανικό στρατό, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Όπως, πάντως, αναφέρει το Reuters δεν μπορεί να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τους ισχυρισμούς του ρωσικού υπουργείου.

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