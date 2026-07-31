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Νέο ρωσικό πλήγμα στο λιμάνι της Οδησσού, χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις κι ένα πλοίο, δείτε βίντεο
Νέο ρωσικό πλήγμα στο λιμάνι της Οδησσού, χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις κι ένα πλοίο, δείτε βίντεο
Την ανακοίνωση εξέδωσε νωρίτερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, χωρίς όμως η πληροφορία να επιβεβαιώνεται
Ο ρωσικός στρατός έπληξε μια εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και ένα διυλιστήριο στο ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού και ένα πλοίο, νότια του λιμένα, που μετέφερε προμήθειες για τον ουκρανικό στρατό, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.
Όπως, πάντως, αναφέρει το Reuters δεν μπορεί να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τους ισχυρισμούς του ρωσικού υπουργείου.
Όπως, πάντως, αναφέρει το Reuters δεν μπορεί να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τους ισχυρισμούς του ρωσικού υπουργείου.
🇷🇺💥🇺🇦Cargo vessels in the ports of Odessa and in the Black Sea continue to be targeted by Russian.— King Chelsea Ug 🇺🇬🇷🇺 (@ug_chelsea) July 31, 2026
I truly believe one of the biggest missteps of the Ukrainian war effort was the decision to target Russian shipping in the Sea of Azov. pic.twitter.com/QyxkNm66Pr
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