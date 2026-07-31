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Φωτιά τώρα στην περιοχή Νεραντζιές στο Αίγιο, εστάλη 112 για ετοιμότητα
Φωτιά τώρα στην περιοχή Νεραντζιές στο Αίγιο, εστάλη 112 για ετοιμότητα
Για την κατάσβεση επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 15 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης και της 6ης ΕΜΟΔΕ, 4 ελικόπτερα και 1 αεροπλάνο
UPD:
Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νεραντζιές, του Δήμου Αιγιαλείας.
Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που καίει κοντά σε σπίτια.
Ειδικότερα, στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 44 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης και της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 15 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο και 4 ελικόπτερα.
Λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή υπάρχει φόβος επέκτασης της φωτιάς και ήδη τα εναέρια μέσα έχουν ενισχυθεί.
Εστάλη μήνυμα 112 για να βρίσκονται οι πολίτες σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορια 4.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας, σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.
Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που καίει κοντά σε σπίτια.
Ειδικότερα, στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 44 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης και της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 15 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο και 4 ελικόπτερα.
Λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή υπάρχει φόβος επέκτασης της φωτιάς και ήδη τα εναέρια μέσα έχουν ενισχυθεί.
Εστάλη μήνυμα 112 για να βρίσκονται οι πολίτες σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου Αιγιαλείας.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πανόραμα_Αιγίου & #Νερατζιές της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορια 4.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας, σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Nεραντζιές Αιγιαλείας Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 44 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων 9ης και 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2026
UPD:
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