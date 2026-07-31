Φωτιά τώρα στην περιοχή Νεραντζιές στο Αίγιο, εστάλη 112 για ετοιμότητα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Αίγιο

Φωτιά τώρα στην περιοχή Νεραντζιές στο Αίγιο, εστάλη 112 για ετοιμότητα

Για την κατάσβεση επιχειρούν  44 πυροσβέστες με 15 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης και της 6ης ΕΜΟΔΕ, 4 ελικόπτερα και 1 αεροπλάνο

Φωτιά τώρα στην περιοχή Νεραντζιές στο Αίγιο, εστάλη 112 για ετοιμότητα
UPD:
Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νεραντζιές, του Δήμου Αιγιαλείας.

 Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που καίει κοντά σε σπίτια.

Ειδικότερα, στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 44 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης και της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 15 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο και 4 ελικόπτερα.



Λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή υπάρχει φόβος επέκτασης της φωτιάς και ήδη τα εναέρια μέσα έχουν ενισχυθεί.

Εστάλη μήνυμα 112  για  να βρίσκονται οι πολίτες σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. 


Κλείσιμο
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου Αιγιαλείας.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορια 4.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας, σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.

UPD:

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