Φωτιά στην Περιφερειακή Αιγάλεω: 14 τρόφιμοι μεταφέρθηκαν από το Δαφνί σε «Αττικόν» και Δρομοκαΐτειο με αναπνευστικά προβλήματα

Από την στιγμή που η Πολιτική Προστασία μας ενημέρωσε ότι υπήρχε κίνδυνος από την φωτιά για το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο «Δαφνί», έδωσα εντολή να ενεργοποιηθούν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για την προετοιμασία εκκένωσής του. Άμεσα επισκεφθήκαμε, με την Γενική Γραμματέα κα…