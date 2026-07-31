Φωτιά στην Περιφερειακή Αιγάλεω: 14 τρόφιμοι μεταφέρθηκαν από το Δαφνί σε «Αττικόν» και Δρομοκαΐτειο με αναπνευστικά προβλήματα
ΕΛΛΑΔΑ
Δαφνί Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Περιφερειακή Αιγάλεω

Φωτιά στην Περιφερειακή Αιγάλεω: 14 τρόφιμοι μεταφέρθηκαν από το Δαφνί σε «Αττικόν» και Δρομοκαΐτειο με αναπνευστικά προβλήματα

Το προσωπικό του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα

Φωτιά στην Περιφερειακή Αιγάλεω: 14 τρόφιμοι μεταφέρθηκαν από το Δαφνί σε «Αττικόν» και Δρομοκαΐτειο με αναπνευστικά προβλήματα
Δεκατέσσερις ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Δαφνί) έχουν μεταφερθεί για προληπτικούς λόγους στα νοσοκομεία «Αττικόν» και Δρομοκαΐτειο, λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Επίσης, μεταφέρθηκαν τρία άτομα στο «Δρομοκαΐτειο», τα οποία είχαν επισκεφθεί το «Δαφνί» λόγω εφημερίας. Η εφημερία συνεχίζεται με ιατρικό προσωπικό που μεταφέρθηκε στο «Δρομοκαΐτειο».

Το υγειονομικό προσωπικό του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα και έχει εκπονηθεί σχέδιο για την πιθανή εκκένωση του νοσοκομείου, εφόσον η πυρκαγιά πλησιάσει επικίνδυνα τις εγκαταστάσεις.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης έκανε ανάρτηση στο Twitter σημειώνοντας πως «είμαστε σε ετοιμότητα»:  Από την στιγμή που η Πολιτική Προστασία μας ενημέρωσε ότι υπήρχε κίνδυνος από την φωτιά για το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο «Δαφνί», έδωσα εντολή να ενεργοποιηθούν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για την προετοιμασία εκκένωσής του. Άμεσα επισκεφθήκαμε, με την Γενική Γραμματέα κα Βιλδιρίδου και τον Διοικητή και την Υποδικήτρια της 2ης ΥΠΕ κ. Ροϊλό και Χριστοφιλέα, το Νοσοκομείο, όπου πραγματοποιήσαμε επί τόπου την εκτίμηση της κατάστασης και την αντιμετώπιση του κινδύνου. Σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία φέραμε προληπτικά λεωφορεία για να μπορούμε να απομακρύνουμε τους ασθενείς μας, εάν χρειαζόταν προληπτικά. Τελικά η Πυροσβεστική Υπηρεσία κατάφερε να περιορίσει σε μεγάλο βαθμό την φωτιά και να απομακρύνει τον κίνδυνο. Αποφασίσαμε και μεταφέραμε στο Νοσοκομείο «Αττικόν» 14 ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα λόγω του καπνού που έφερε η γειτονική πυρκαγιά. Η επιχείρηση της μεταφοράς τους ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Είμαστε σε ετοιμότητα για παν ενδεχόμενο αλλά από ό,τι φαίνεται ο κίνδυνος έχει παρέλθει.

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