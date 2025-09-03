ΑΣ ΠΑΟΚ: Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής για τη Νέα Τούμπα

Παρά τις αντιδράσεις που είχαν εκφράσει ορισμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΑΣ ΠΑΟΚ, η Τεχνοκρατική Επιτροπή που συστάθηκε για τη Νέα Τούμπα πραγματοποίησε την πρώτη της συνεδρίαση και όρισε τα επόμενα βήματα που θα γίνουν