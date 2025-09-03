ΑΣ ΠΑΟΚ: Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής για τη Νέα Τούμπα
ΑΣ ΠΑΟΚ: Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής για τη Νέα Τούμπα
Παρά τις αντιδράσεις που είχαν εκφράσει ορισμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΑΣ ΠΑΟΚ, η Τεχνοκρατική Επιτροπή που συστάθηκε για τη Νέα Τούμπα πραγματοποίησε την πρώτη της συνεδρίαση και όρισε τα επόμενα βήματα που θα γίνουν
Οι εξελίξεις συνεχίζουν να τρέχουν στο καυτό ζήτημα της Νέας Τούμπας (που πήρε άλλη μορφή με την εμφάνιση στο προσκήνιο του Τέλη Μυστακίδη) με τον ΑΣ ΠΑΟΚ να ενημερώνει για την πρώτη συνεδρίαση της Τεχνοκρατικής Επιτροπής που ανακοινώθηκε στις αρχές της εβδομάδας καθώς και τα επόμενα βήματα που αποφασίστηκε να γίνουν στο συγκεκριμένο θέμα.
Αναλυτικά η ενημέρωση του ΑΣ ΠΑΟΚ έχει ως εξής:
«Σήμερα το απόγευμα, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025, ολοκληρώθηκε η πρώτη συνδιάσκεψη της Τεχνοκρατικής Επιτροπής όπως ορίστηκε από τον Α.Σ. ΠΑΟΚ για τη Νέα Τούμπα.
Παραδόθηκε στην επιτροπή και εξετάστηκε φάκελος με σχετικά έγγραφα για τους όρους δόμησης, εκχωρήσεις εκτάσεων και σχετικά ΦΕΚ που αξιολογήθηκαν ως επαρκή.
Ζητήθηκαν επιπλέον αρχεία κυρίως τεχνικού χαρακτήρα (όπως τοπογραφικό διάγραμμα κα.) ώστε τις επόμενες ημέρες να στοιχειοθετεί ένα Μνημόνιο Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) και να αποτελέσει την κατά βάση συμφωνία, το οποίο θα παραδοθεί στον ΑΣ.»
