H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
Ο Άρης πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Μανόλο Χιμένεθ
Ο Άρης πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Μανόλο Χιμένεθ
Ο Ισπανός προπονητής, που έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ είναι το φαβορί για να διαδεχθεί τον Μαρίνο Ουζουνίδη
Ο πρόωρος αποκλεισμός από την Ευρώπη και η κακή εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την εντός έδρας ήττα από τον Παναιτωλικό οδηγούν στην πόρτα της εξόδου τον Μαρίνο Ουζουνίδη με τον Μανόλο Χιμένεθ να ετοιμάζεται να τον διαδεχθεί...
Ο 61χρονος τεχνικός έχει μιλήσει με τον τεχνικό διευθυντή του Άρη, Ρούμπεν Ρέγιες, ο οποίος του ανέλυσε την κατάσταση και το πλάνο της ομάδας και πλέον οι κίτρινοι περιμένουν την απάντηση του.
Ο Χιμένεθ δούλεψε για τελευταία φορά την περσινή σεζόν (Οκτώβριο με Μάρτιο) ως προπονητής του ΑΠΟΕΛ, ενώ έχει εργαστεί σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους στην ΑΕΚ με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2018.
Εκείνη τη σεζόν, μετά την κατάκτηση του τίτλου, αποχώρησε από την ομάδα καθώς η διοίκηση αποφάσισε να τον αντικαταστήσει με τον διάδοχο του να είναι ο... Μαρίνος Ουζουνίδης.
Ειδήσεις σήμερα:
Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.
Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια
Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
Ο 61χρονος τεχνικός έχει μιλήσει με τον τεχνικό διευθυντή του Άρη, Ρούμπεν Ρέγιες, ο οποίος του ανέλυσε την κατάσταση και το πλάνο της ομάδας και πλέον οι κίτρινοι περιμένουν την απάντηση του.
Ο Χιμένεθ δούλεψε για τελευταία φορά την περσινή σεζόν (Οκτώβριο με Μάρτιο) ως προπονητής του ΑΠΟΕΛ, ενώ έχει εργαστεί σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους στην ΑΕΚ με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2018.
Εκείνη τη σεζόν, μετά την κατάκτηση του τίτλου, αποχώρησε από την ομάδα καθώς η διοίκηση αποφάσισε να τον αντικαταστήσει με τον διάδοχο του να είναι ο... Μαρίνος Ουζουνίδης.
Ειδήσεις σήμερα:
Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.
Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια
Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα