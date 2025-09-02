Ο Άρης πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Μανόλο Χιμένεθ
SPORTS
Άρης Μανόλο Χιμένεθ Μαρίνος Ουζουνίδης

Ο Άρης πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Μανόλο Χιμένεθ

Ο Ισπανός προπονητής, που έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ είναι το φαβορί για να διαδεχθεί τον Μαρίνο Ουζουνίδη

Ο Άρης πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Μανόλο Χιμένεθ
18 ΣΧΟΛΙΑ
Ο πρόωρος αποκλεισμός από την Ευρώπη και η κακή εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την εντός έδρας ήττα από τον Παναιτωλικό οδηγούν στην πόρτα της εξόδου τον Μαρίνο Ουζουνίδη με τον Μανόλο Χιμένεθ να ετοιμάζεται να τον διαδεχθεί...

 Ο 61χρονος τεχνικός έχει μιλήσει με τον τεχνικό διευθυντή του Άρη, Ρούμπεν Ρέγιες, ο οποίος του ανέλυσε την κατάσταση και το πλάνο της ομάδας και πλέον οι κίτρινοι περιμένουν την απάντηση του.

Ο Χιμένεθ δούλεψε για τελευταία φορά την περσινή σεζόν (Οκτώβριο με Μάρτιο) ως προπονητής του ΑΠΟΕΛ, ενώ έχει εργαστεί σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους στην ΑΕΚ με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2018.

Εκείνη τη σεζόν, μετά την κατάκτηση του τίτλου, αποχώρησε από την ομάδα καθώς η διοίκηση αποφάσισε να τον αντικαταστήσει με τον διάδοχο του να είναι ο... Μαρίνος Ουζουνίδης.

Ειδήσεις σήμερα:

Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.

Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια

Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
18 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης