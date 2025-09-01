Η Αλγερινή πυγμάχος Ιμάν Κελίφ προσέφυγε στο CAS για να αγωνιστεί χωρίς να υποβληθεί σε τεστ φύλου
Ιμάνι Κελίφ

Η Αλγερινή πυγμάχος Ιμάν Κελίφ προσέφυγε στο CAS για να αγωνιστεί χωρίς να υποβληθεί σε τεστ φύλου

Διεκδικεί να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας που θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, χωρίς να υποβληθεί σε γενετικό τεστ

Η Ιμάν Κελίφ, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην πυγμαχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, κατέθεσε προσφυγή στο Διαιτητικό Δικαστήριο για τον Αθλητισμό (CAS) ζητώντας την ανατροπή της απόφασης της World Boxing. Η αθλήτρια διεκδικεί να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας του 2025, που θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, χωρίς να υποβληθεί σε γενετικό τεστ.

Η προσφυγή της, ωστόσο, δεν οδήγησε σε προσωρινή αναστολή της απόφασης. Το CAS απέρριψε το αίτημα της 26χρονης να «παγώσει» η εφαρμογή των νέων κανονισμών έως ότου εξεταστεί η υπόθεση, με αποτέλεσμα η απόφαση της World Boxing να παραμένει σε ισχύ μέχρι νεωτέρας.

Η World Boxing είχε ανακοινώσει τον Μάιο ότι «όλοι οι αθλητές άνω των 18 ετών» που θέλουν να συμμετάσχουν σε διοργανώσεις της θα πρέπει να υποβληθούν σε εξέταση PCR για τον προσδιορισμό του φύλου τους κατά τη γέννηση. Μετά την ανακοίνωση, η Ομοσπονδία αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη επειδή ανέφερε το όνομα της Κελίφ στη σχετική ενημέρωση.

Η Κελίφ είχε βρεθεί στο επίκεντρο αντιπαράθεσης ήδη από το 2023, όταν μαζί με την Ταϊβανέζα Λιν Γιου-τινγκ αποκλείστηκαν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας (IBA) με την αιτιολογία ότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια φύλου. Τελικά, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) της έδωσε το «πράσινο φως» για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται για υπόθεση τρανσέξουαλ αθλητών αλλά για εφαρμογή των κανόνων με βάση το διαβατήριο.

Η ίδια η Κελίφ έχει αγωνιστεί σε όλη της την καριέρα στην κατηγορία των γυναικών και ουδέποτε έχει δηλώσει κάτι διαφορετικό ως προς την ταυτότητά της.

