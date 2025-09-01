Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
ΑΕΚ: Κλείνει τον Γκρούγιτς για το κέντρο - Σήμερα στην Ελλάδα για ιατρικά
ΑΕΚ: Κλείνει τον Γκρούγιτς για το κέντρο - Σήμερα στην Ελλάδα για ιατρικά
Η προσθήκη που τόσο κυνηγούσε η Ένωση αναμένεται να ολοκληρωθεί απόψε με την έλευση του Σέρβου αμυντικού μέσου
Ο Μάρκο Γκρούγιτς είναι ο… εκλεκτός για το κέντρο της ΑΕΚ!
Η Ένωση αναζητούσε τον χαφ που χρειαζόταν ο Μάρκο Νίκολιτς για τη μεσαία γραμμή της ομάδας του και όλα δείχνουν πως αυτός θα είναι ο 29χρονος Σέρβος. Ο ύψους 1,91μ. κεντρικός χαφ έχει συμφωνήσει σε όλα με την Ένωση και αναμένεται σήμερα το απόγευμα στην Ελλάδα για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στην ΑΕΚ.
Οι κιτρινόμαυροι έχουν βρει συμφωνία με την Πόρτο και ο ποδοσφαιριστής θα παίξει στην «Αγιά Σοφιά-OPAP Arena» ως ελεύθερος από την Πόρτο.
Ο Γκρούγιτς πέρασε μια περιπέτεια με τον τραυματισμό στον αχίλλειο, καθώς το ιατρικό επιτελείο της Πόρτο επέμεινε για συντηρητική θεραπεία και τελικά όταν ο παίκτης μπήκε στο χειρουργείο, τελικά επέστρεψε δυνατός και τους τελευταίους δύο μήνες προπονείται σε φουλ ρυθμούς με τους «δράκους».
Ο 28 φορές διεθνής με τα χρώματα της Σερβίας όλες αυτές τις ημέρες είχε εκτενείς συζητήσεις με Νίκολιτς – Ριμπάλτα και αναλύθηκε όλο το πλαίσιο της συνεργασίας στο αγωνιστικό κομμάτι.
Η Ένωση αναζητούσε τον χαφ που χρειαζόταν ο Μάρκο Νίκολιτς για τη μεσαία γραμμή της ομάδας του και όλα δείχνουν πως αυτός θα είναι ο 29χρονος Σέρβος. Ο ύψους 1,91μ. κεντρικός χαφ έχει συμφωνήσει σε όλα με την Ένωση και αναμένεται σήμερα το απόγευμα στην Ελλάδα για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στην ΑΕΚ.
Οι κιτρινόμαυροι έχουν βρει συμφωνία με την Πόρτο και ο ποδοσφαιριστής θα παίξει στην «Αγιά Σοφιά-OPAP Arena» ως ελεύθερος από την Πόρτο.
Ο Γκρούγιτς πέρασε μια περιπέτεια με τον τραυματισμό στον αχίλλειο, καθώς το ιατρικό επιτελείο της Πόρτο επέμεινε για συντηρητική θεραπεία και τελικά όταν ο παίκτης μπήκε στο χειρουργείο, τελικά επέστρεψε δυνατός και τους τελευταίους δύο μήνες προπονείται σε φουλ ρυθμούς με τους «δράκους».
Ο 28 φορές διεθνής με τα χρώματα της Σερβίας όλες αυτές τις ημέρες είχε εκτενείς συζητήσεις με Νίκολιτς – Ριμπάλτα και αναλύθηκε όλο το πλαίσιο της συνεργασίας στο αγωνιστικό κομμάτι.
Ειδήσεις σήμερα:
Πρώην σύζυγοι και συνέταιροι «καρφώνουν» χιλιάδες πλούσιους στην Εφορία - Πάνω από 60.000 καταγγελίες στην πλατφόρμα
Η επιχείρηση που αποκάλυψε τη μαφία στην Κρήτη: Οι δύο μυστικοί αστυνομικοί σε κατάστημα εστίασης, η εισαγγελέας και οι κρυφές ενημερώσεις
Η Ντεζιρέ Ινγκλάντερ ετοιμάζεται για τον γάμο με τον Ντουπλάντις - Οι φωτογραφίες από το bachelor της
Πρώην σύζυγοι και συνέταιροι «καρφώνουν» χιλιάδες πλούσιους στην Εφορία - Πάνω από 60.000 καταγγελίες στην πλατφόρμα
Η επιχείρηση που αποκάλυψε τη μαφία στην Κρήτη: Οι δύο μυστικοί αστυνομικοί σε κατάστημα εστίασης, η εισαγγελέας και οι κρυφές ενημερώσεις
Η Ντεζιρέ Ινγκλάντερ ετοιμάζεται για τον γάμο με τον Ντουπλάντις - Οι φωτογραφίες από το bachelor της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα