Η Λίβερπουλ κάνει δικό της τον Ίσακ με το ποσό ρεκόρ των 150 εκατ. ευρώ
SPORTS
Λίβερπουλ Αλεξάντερ Ισάκ Νιούκαστλ

Η Λίβερπουλ κάνει δικό της τον Ίσακ με το ποσό ρεκόρ των 150 εκατ. ευρώ

Ο Σουηδός επιθετικός θα πρέπει -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- να θεωρείται παίκτης της Λίβερπουλ, αφού επήλθε συμφωνία με τη Νιουκάστλ

Η Λίβερπουλ κάνει δικό της τον Ίσακ με το ποσό ρεκόρ των 150 εκατ. ευρώ
Ολοκληρώνεται όπως όλα δείχνουν με αίσιο για τη Λίβερπουλ φινάλε το σίριαλ της απόκτησης του Αλεξάντερ Ίσακ από τη Νιουκάστλ. Μια υπόθεση που άνοιξε ουσιαστικά από τον Ιούλιο και έπρεπε να φτάσουμε στις τελευταίες ώρες του μεταγραφικού παραθύρου για να επέλθει συμφωνία.

Ο Σουηδός στράικερ είχε έρθει σε προφορική συμφωνία με τους πρωταθλητές Αγγλίας εδώ και αρκετό καιρό, και έκανε ότι ήταν δυνατό από μεριάς του για να πιέσει τις «καρακάξες» να τον παραχωρήσουν, έχοντας μάλιστα (τελευταία) τεθεί και εκτός ομάδας! Εν τέλει η προσπάθειά του, σε συνδυασμό με την αστρονομική πρόταση των «Reds» έπιασαν καρπούς.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι δυο σύλλογοι έδωσαν τα χέρια για ένα ποσό που αγγίζει τα 150 εκατ. ευρώ και θα κάνει τον Ίσακ την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του βρετανικού ποδοσφαίρου!


Πηγή: gazzetta.gr

