Βιτόρια: «Έπρεπε να τελειώσουμε το ματς, ο αντίπαλος το πίστεψε και τα κατάφερε»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την ισοπαλία με τον Λεβαδειακό και στάθηκε στο πρώτο ημίχρονο όπου και έπρεπε η ομάδα του να τελειώσει το ματς