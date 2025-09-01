Βιτόρια: «Έπρεπε να τελειώσουμε το ματς, ο αντίπαλος το πίστεψε και τα κατάφερε»
SPORTS
Super League 1 Παναθηναϊκός Λεβαδειακός Ρουί Βιτόρια

Βιτόρια: «Έπρεπε να τελειώσουμε το ματς, ο αντίπαλος το πίστεψε και τα κατάφερε»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την ισοπαλία με τον Λεβαδειακό και στάθηκε στο πρώτο ημίχρονο όπου και έπρεπε η ομάδα του να τελειώσει το ματς

Βιτόρια: «Έπρεπε να τελειώσουμε το ματς, ο αντίπαλος το πίστεψε και τα κατάφερε»
13 ΣΧΟΛΙΑ
Γκέλα με το καλημέρα για τον Παναθηναϊκό με τους «πράσινους» στο πρώτο τους φετινό παιχνίδι στη Super League κόντρα στον Λεβαδειακό να μην μπορούν να κερδίσουν με το 1-1 να είναι το τελικό αποτέλεσμα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Ρουί Βιτόρια μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής:
«Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί, έπρεπε να τελειώσουμε το ματς και μετά να το διαχειριστούμε. Στο 2ο μέρος άλλαξε η εικόνα, με κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν είχαν ρυθμό και κάποιους με πολλά παιχνίδια και κούραση. Έπρεπε να έχουμε τελειώσει το ματς. Δε γίνεται να μην τον τελειώνεις με αυτές τις ευκαιρίες. Ο αντίπαλος το πίστεψε και τα κατάφερε. Μας κόστισε αυτό, πιστέψαμε πως θα μπορούσαμε να πάρουμε τη νίκη».

Ειδήσεις σήμερα:

Ήρωας αστυνομικός έσωσε τη ζωή πολίτη που έχασε τις αισθήσεις του στη Σαντορίνη - Του έκανε ΚΑΡΠΑ επί 20 λεπτά

Η επιστροφή των γυμνιστών: Οδηγός για βουτιές ελευθερίας σε όλη τη χώρα, πού θα βρείτε τις παραλίες

Ιωάννινα: Βίντεο καταγράφει καρέ – καρέ την κατάρρευση της μουσικής σκηνής
13 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης