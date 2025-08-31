Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Έρχεται στην Αθήνα για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό ο Ντέσερς
Έρχεται στην Αθήνα για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό ο Ντέσερς
Για τον παίκτη ενδιαφέρθηκε έντονα και η ΑΕΚ, όμως κατέληξε στον Παναθηναϊκό, με τους πράσινους να συμφωνούν σε ένα ποσό άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ
Ο Παναθηναϊκός, έφτασε τα ξημερώματα της Κυριακής σε συμφωνία με την Ρέιντζερς για την μεταγραφή του Σίριλ Ντέσερς, του σέντερ φορ που έκανε την διαφορά τα τελευταία δύο χρόνια με την φανέλα των Gers, σκοράροντας ασταμάτητα σε πρωτάθλημα και ευρωπαϊκές διοργανώσεις!
Το Τριφύλλι προσέφερε ένα μεγάλο συμβόλαιο στον Νιγηριανό στράικερ για να νικήσει τον ανταγωνισμό(από το εξωτερικό αλλά και τον εγχώριο) που υπήρχε και με ένα ποσό άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ, φέρνει άμεσα στην Αθήνα τον διεθνή Νιγηριανό άσο (στις 2.10 τα ξημερώματα της Δευτέρας) για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.
Ο 30χρονος φορ ήταν απόλυτα ενεργός στον σκωτσέζικο σύλλογο, έρχεται σε άριστη αγωνιστική κατάσταση και καλύπτει όλα τα χαρακτηριστικά που είχε ζητήσει ο Ρουί Βιτόρια για την μεταγραφή στη θέση αυτή.
Ο Πορτογάλος κόουτς, απόλυτα λογικά και κατανοητά, προτιμούσε έναν... killer μέσα στην περιοχή, κάποιον με πολύ καλή αίσθηση του γκολ και ιδανικές κινήσεις μέσα στο ''κουτί'', για να μπορέσει να διορθώσει το πρόβλημα αναποτελεσματικότητας που ταλαιπωρεί από πέρσι τους ''πράσινους''.
Ποιος είναι ο Ντέσερς
Ο Ντέσερς ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από την Ουντ-Χέφερλε Λέουβεν το 2014 κι έμεινε στο Βέλγιο για ακόμη δύο έτη. Στο διάστημα αυτό έπαιξε και για τη Λόκερεν, μέχρι να μετακομίσει στην Μπρέντα το 2016.
Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν η Ουτρέχτη, όπου έμεινε δύο σεζόν μέχρι να πάρει μεταγραφή για την Χεράκλες Άλμελο. Στο διάστημα αυτό κατέγραψε 56 συμμετοχές με 19 γκολ κι επτά ασίστ.
Το 2020 αποχώρησε για να ενταχθεί στην Γκενκ εκεί όπου αγωνίστηκε για επίσης έναν χρόνο μέχρι να παραχωρηθεί ως δανεικός στη Φέγενορντ. Στο μεταξύ είχε παίξει σε 43 ματς με 11 γκολ κι έξι ασίστ ως απολογισμό. Μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του το 2022 επέστρεψε στο Βέλγιο και αμέσως μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Κρεμονέζε.
Το 2023 εντάχθηκε στο ρόστερ της Ρέιντζερς, όπου μέτρησε 115 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Σημαντική η συμβολή του στο σκοράρισμα, μιάς και ο 30 χρονος στράικερ έχει για τους Σκωτσέζους 52 γκολ και 17 ασίστ.
Τη σεζόν 2023/24 πήρε το Κύπελλο Σκωτίας, ενώ ένα από τα highlights της καριέρας του είναι η ανάδειξή του σε πρώτο σκόρερ του Conference League με 10 γκολ το 2021/22.
Συνολικά σε 395 παιχνίδια, έχει σκοράρει 163 γκολ, μοιράζοντας και 57 ασίστ.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Ήρωας αστυνομικός έσωσε τη ζωή πολίτη που έχασε τις αισθήσεις του στη Σαντορίνη - Του έκανε ΚΑΡΠΑ επί 20 λεπτά
Η επιστροφή των γυμνιστών: Οδηγός για βουτιές ελευθερίας σε όλη τη χώρα, πού θα βρείτε τις παραλίες
Ιωάννινα: Βίντεο καταγράφει καρέ – καρέ την κατάρρευση της μουσικής σκηνής
Το Τριφύλλι προσέφερε ένα μεγάλο συμβόλαιο στον Νιγηριανό στράικερ για να νικήσει τον ανταγωνισμό(από το εξωτερικό αλλά και τον εγχώριο) που υπήρχε και με ένα ποσό άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ, φέρνει άμεσα στην Αθήνα τον διεθνή Νιγηριανό άσο (στις 2.10 τα ξημερώματα της Δευτέρας) για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.
Ο 30χρονος φορ ήταν απόλυτα ενεργός στον σκωτσέζικο σύλλογο, έρχεται σε άριστη αγωνιστική κατάσταση και καλύπτει όλα τα χαρακτηριστικά που είχε ζητήσει ο Ρουί Βιτόρια για την μεταγραφή στη θέση αυτή.
Ο Πορτογάλος κόουτς, απόλυτα λογικά και κατανοητά, προτιμούσε έναν... killer μέσα στην περιοχή, κάποιον με πολύ καλή αίσθηση του γκολ και ιδανικές κινήσεις μέσα στο ''κουτί'', για να μπορέσει να διορθώσει το πρόβλημα αναποτελεσματικότητας που ταλαιπωρεί από πέρσι τους ''πράσινους''.
Ποιος είναι ο Ντέσερς
Ο Ντέσερς ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από την Ουντ-Χέφερλε Λέουβεν το 2014 κι έμεινε στο Βέλγιο για ακόμη δύο έτη. Στο διάστημα αυτό έπαιξε και για τη Λόκερεν, μέχρι να μετακομίσει στην Μπρέντα το 2016.
Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν η Ουτρέχτη, όπου έμεινε δύο σεζόν μέχρι να πάρει μεταγραφή για την Χεράκλες Άλμελο. Στο διάστημα αυτό κατέγραψε 56 συμμετοχές με 19 γκολ κι επτά ασίστ.
Το 2020 αποχώρησε για να ενταχθεί στην Γκενκ εκεί όπου αγωνίστηκε για επίσης έναν χρόνο μέχρι να παραχωρηθεί ως δανεικός στη Φέγενορντ. Στο μεταξύ είχε παίξει σε 43 ματς με 11 γκολ κι έξι ασίστ ως απολογισμό. Μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του το 2022 επέστρεψε στο Βέλγιο και αμέσως μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Κρεμονέζε.
Το 2023 εντάχθηκε στο ρόστερ της Ρέιντζερς, όπου μέτρησε 115 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Σημαντική η συμβολή του στο σκοράρισμα, μιάς και ο 30 χρονος στράικερ έχει για τους Σκωτσέζους 52 γκολ και 17 ασίστ.
Τη σεζόν 2023/24 πήρε το Κύπελλο Σκωτίας, ενώ ένα από τα highlights της καριέρας του είναι η ανάδειξή του σε πρώτο σκόρερ του Conference League με 10 γκολ το 2021/22.
Συνολικά σε 395 παιχνίδια, έχει σκοράρει 163 γκολ, μοιράζοντας και 57 ασίστ.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Ήρωας αστυνομικός έσωσε τη ζωή πολίτη που έχασε τις αισθήσεις του στη Σαντορίνη - Του έκανε ΚΑΡΠΑ επί 20 λεπτά
Η επιστροφή των γυμνιστών: Οδηγός για βουτιές ελευθερίας σε όλη τη χώρα, πού θα βρείτε τις παραλίες
Ιωάννινα: Βίντεο καταγράφει καρέ – καρέ την κατάρρευση της μουσικής σκηνής
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα