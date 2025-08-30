Σπανούλης: «Ιστορικό το ότι ακούστηκε μόνο ένας Εθνικός ύμνος, ήταν στο πλάνο μας να ξεκουραστεί ο Γιάννης»
Σπανούλης: «Ιστορικό το ότι ακούστηκε μόνο ένας Εθνικός ύμνος, ήταν στο πλάνο μας να ξεκουραστεί ο Γιάννης»
Όσα δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης μετά τη νίκη της Εθνικής επί της Κύπρου για τη 2η αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Eurobasket
Ο Βασίλης Σπανούλης μετά τη νίκη της Εθνικής κόντρα στην Κύπρο, για τη δεύτερη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Eurobasket στάθηκε στην ιδιαιτερότητα του ματς αλλά και στην απόφαση να μην αγωνιστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:
«Στο μυαλό μου δεν υπάρχουν 10οι-12οι παίκτες. Όλοι είναι σημαντικοί, όλοι θα χρειαστούν. Δείξαμε σοβαρότητα σε όλη την διάρκεια. Παίξαμε το μπάσκετ μας, σεβαστήκαμε την αντίπαλό μας σε ένα ιστορικό ματς, που ακούστηκε μόνο ένας εθνικός ύμνος. Κάτι πρωτόγνωρο. Είδαμε αρκετά πράγματα και είμαι πολύ ευχαριστημένος από όλα τα παιδιά».
Για το αν ήταν στο πλάνο της ομάδας το να ξεκουραστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Ακριβώς, ναι. Ήταν μέσα στο πλάνο μας. Όλα είναι όπως τα έχουμε προγραμματίσει. Τώρα συγκεντρωνόμαστε στην Γεωργία».
Από την άλλη ο Σαμοντούροβ πρόσθεσε:
«‘Ήμουν ανυπόμονος να παίξω με την Εθνική Ομάδα στο Eurobasket, το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Τελείωσε το παιχνίδι αυτό και πάμε για το αυριανό.
Δεν γίνεται να παίζεις σε κάθε παιχνίδι. Ο καθένας μπορεί να βοηθήσει σε συγκεκριμένα σημεία, αλλά όταν μπει κάποιος τα δίνει όλα, όσο κι αν χρειαστεί να παίξει.
Σίγουρα θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι αύριο με την Γεωργία, να δούμε το βίντεο από το σημερινό παιχνίδι και να είμαστε έτοιμοι!»
