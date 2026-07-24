Πλημμύρισε η λεωφόρος ΝΑΤΟ από το μπουρίνι στην Αττική, εγκλωβίστηκαν οδηγοί - Δείτε φωτογραφίες
Πλημμύρισε η λεωφόρος ΝΑΤΟ από το μπουρίνι στην Αττική, εγκλωβίστηκαν οδηγοί - Δείτε φωτογραφίες
Η στάθμη του νερού έφτανε μέχρι την πόρτα του οδηγού και το γόνατο ενός ανθρώπου
Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στους κατοίκους της πρωτεύουσας η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική το απόγευμα της Παρασκευής (24/7). Η λεωφόρος ΝΑΤΟ στα Άνω Λιόσια πλημμύρισε με αποτέλεσμα δεκάδες οδηγοί με τα οχήματά τους να εγκλωβιστούν.
Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες από το σημείο η στάθμη του νερού έφτανε μέχρι την πόρτα του οδηγού και το γόνατο ενός ανθρώπου. Κάποιοι οδηγοί βγήκαν έξω από τα αυτοκίνητά τους και επιχείρησαν να τα σπρώξουν.
Ακόμα και μεγάλα φορτηγά δυσκολεύτηκαν να περάσουν από τον συγκεκριμένο δρόμο. Το νερό είχε σχεδόν «καταπιεί» μηχανάκια.
Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες από το σημείο η στάθμη του νερού έφτανε μέχρι την πόρτα του οδηγού και το γόνατο ενός ανθρώπου. Κάποιοι οδηγοί βγήκαν έξω από τα αυτοκίνητά τους και επιχείρησαν να τα σπρώξουν.
Ακόμα και μεγάλα φορτηγά δυσκολεύτηκαν να περάσουν από τον συγκεκριμένο δρόμο. Το νερό είχε σχεδόν «καταπιεί» μηχανάκια.
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