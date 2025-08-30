Κύπρος - Ελλάδα: Συγκίνηση και ιστορική στιγμή, με τον κοινό εθνικό ύμνο σε live εκτέλεση στο «Σπύρος Κυπριανού» - Δείτε βίντεο
Εθνική Ελλάδας Εθνική Κύπρου Εθνικός Ύμνος Eurobasket 2025

Κύπρος - Ελλάδα: Συγκίνηση και ιστορική στιγμή, με τον κοινό εθνικό ύμνο σε live εκτέλεση στο «Σπύρος Κυπριανού» - Δείτε βίντεο

Συγκίνηση και έντονα συναισθήματα πριν το τζάμπολ, με τον κοινό εθνικό ύμνο σε ζωντανή εκτέλεση να ενώνει τις φωνές και τις καρδιές στο κατάμεστο κλειστό της Λεμεσού

Κύπρος - Ελλάδα: Συγκίνηση και ιστορική στιγμή, με τον κοινό εθνικό ύμνο σε live εκτέλεση στο «Σπύρος Κυπριανού» - Δείτε βίντεο
Μοναδικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» πριν από την έναρξη της αναμέτρησης Κύπρου Ελλάδας για τη 2η αγωνιστική του Group C του EuroBasket 2025. Ο κοινός εθνικός ύμνος των δύο χωρών ακούστηκε σε live εκτέλεση από τον ερμηνευτή Σταύρο Κωνσταντίνου, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη συγκίνηση και υπερηφάνεια.

Οι περίπου 6.000 φίλαθλοι που γέμισαν το γήπεδο στη Λεμεσό σηκώθηκαν όρθιοι, τραγουδώντας μαζί με τους αθλητές, σε μια στιγμή που ξεπέρασε τα στενά όρια του αθλητισμού. Η εικόνα των δύο ομάδων να στέκονται αντικριστά με φόντο τις σημαίες Ελλάδας και Κύπρου συγκλόνισε, μετατρέποντας τον ύμνο σε σύμβολο ενότητας και αδελφοσύνης.

Το γεγονός αποκτά και ιστορική διάσταση, καθώς η αποψινή αναμέτρηση (30/8) είναι η πρώτη επίσημη μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας στην ιστορία, ενώ μόλις η δεύτερη φορά που σε τελική φάση EuroBasket αναμετρώνται δύο χώρες με κοινό εθνικό ύμνο – η πρώτη είχε συμβεί το 1939 στο ματς Φινλανδία – Εσθονία.



Photo credit: FIBA

