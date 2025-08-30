Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Κύπρος - Ελλάδα: Συγκίνηση και ιστορική στιγμή, με τον κοινό εθνικό ύμνο σε live εκτέλεση στο «Σπύρος Κυπριανού» - Δείτε βίντεο
Κύπρος - Ελλάδα: Συγκίνηση και ιστορική στιγμή, με τον κοινό εθνικό ύμνο σε live εκτέλεση στο «Σπύρος Κυπριανού» - Δείτε βίντεο
Συγκίνηση και έντονα συναισθήματα πριν το τζάμπολ, με τον κοινό εθνικό ύμνο σε ζωντανή εκτέλεση να ενώνει τις φωνές και τις καρδιές στο κατάμεστο κλειστό της Λεμεσού
Μοναδικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» πριν από την έναρξη της αναμέτρησης Κύπρου – Ελλάδας για τη 2η αγωνιστική του Group C του EuroBasket 2025. Ο κοινός εθνικός ύμνος των δύο χωρών ακούστηκε σε live εκτέλεση από τον ερμηνευτή Σταύρο Κωνσταντίνου, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη συγκίνηση και υπερηφάνεια.
Οι περίπου 6.000 φίλαθλοι που γέμισαν το γήπεδο στη Λεμεσό σηκώθηκαν όρθιοι, τραγουδώντας μαζί με τους αθλητές, σε μια στιγμή που ξεπέρασε τα στενά όρια του αθλητισμού. Η εικόνα των δύο ομάδων να στέκονται αντικριστά με φόντο τις σημαίες Ελλάδας και Κύπρου συγκλόνισε, μετατρέποντας τον ύμνο σε σύμβολο ενότητας και αδελφοσύνης.
Το γεγονός αποκτά και ιστορική διάσταση, καθώς η αποψινή αναμέτρηση (30/8) είναι η πρώτη επίσημη μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας στην ιστορία, ενώ μόλις η δεύτερη φορά που σε τελική φάση EuroBasket αναμετρώνται δύο χώρες με κοινό εθνικό ύμνο – η πρώτη είχε συμβεί το 1939 στο ματς Φινλανδία – Εσθονία.
Photo credit: FIBA
Ειδήσεις σήμερα:
Γεωργιάδης για το επεισόδιο με εβραίους σε ταβέρνα της Νάξου: Αισθάνομαι ντροπή, είστε ευπρόσδεκτοι εδώ και ασφαλείς
Στον εισαγγελέα η 45χρονη με την Porsche - «Αν είχε Lada δεν θα ήμασταν εδώ» είπαν οι δικηγόροι της για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας αφορά
Οι περίπου 6.000 φίλαθλοι που γέμισαν το γήπεδο στη Λεμεσό σηκώθηκαν όρθιοι, τραγουδώντας μαζί με τους αθλητές, σε μια στιγμή που ξεπέρασε τα στενά όρια του αθλητισμού. Η εικόνα των δύο ομάδων να στέκονται αντικριστά με φόντο τις σημαίες Ελλάδας και Κύπρου συγκλόνισε, μετατρέποντας τον ύμνο σε σύμβολο ενότητας και αδελφοσύνης.
Το γεγονός αποκτά και ιστορική διάσταση, καθώς η αποψινή αναμέτρηση (30/8) είναι η πρώτη επίσημη μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας στην ιστορία, ενώ μόλις η δεύτερη φορά που σε τελική φάση EuroBasket αναμετρώνται δύο χώρες με κοινό εθνικό ύμνο – η πρώτη είχε συμβεί το 1939 στο ματς Φινλανδία – Εσθονία.
🇨🇾🤝🇬🇷— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 30, 2025
Greeks and Cypriots singing their national anthem together.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/dHOesi90IF
Photo credit: FIBA
Ειδήσεις σήμερα:
Γεωργιάδης για το επεισόδιο με εβραίους σε ταβέρνα της Νάξου: Αισθάνομαι ντροπή, είστε ευπρόσδεκτοι εδώ και ασφαλείς
Στον εισαγγελέα η 45χρονη με την Porsche - «Αν είχε Lada δεν θα ήμασταν εδώ» είπαν οι δικηγόροι της για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας αφορά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα