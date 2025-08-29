Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Τέλος ο Ζοζέ Μουρίνιο από τη Φενέρμπαχτσε
Οι ιθύνοντες της τουρκικής ομάδας φαίνεται πως τον θεώρησαν βασικό υπεύθυνο για τον αποκλεισμό από τη League Phase του Champions League
Ο αποκλεισμός της Φενέρμπαχτσε από τη Μπενφίκα στα playoff του Champions League, φαίνεται πως... έπεσε βαρύς στους ανθρώπους της τουρκικής ομάδας. Έτσι, το πρωί της Παρασκευής ο τουρκικός σύλλογος αποφάσισε να «βγάλει διαζύγιο» με τον Ζοζέ Μουρίνιο.
Ο Πορτογάλος προπονητής, ο οποίος μετά τον αποκλεισμό από τους Πορτογάλους, έθεσε δημόσια σαν στόχο την κατάκτηση του Europa League, είχε αναλάβει τα ηνία της Φενέρ τον Ιούλιο του 2024.
Η ανακοίνωση της τουρκικής ομάδας αναφέρει: «Χωρίσαμε τους δρόμους μας με τον Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος ήταν προπονητής της επαγγελματικής μας ομάδας ποδοσφαίρου από τη σεζόν 2024-2025. Τον ευχαριστούμε για τις προσπάθειές του για την ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην μελλοντική του καριέρα».
