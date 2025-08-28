Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Μουρίνιο: «Στο Champions League θα αποκλειόμασταν, το Europa League πάμε να το πάρουμε»
Μουρίνιο: «Στο Champions League θα αποκλειόμασταν, το Europa League πάμε να το πάρουμε»
Σύνθημα... κατάκτησης του Europa League έδωσε στη Φενέρμπαχτσε ο Ζοζέ Μουρίνιο
Για ακόμη μια χρονιά, η Φενέρμπαχτσε απέτυχε να προκριθεί στη League Phase του Champions League. Ηττήθηκε από την Μπενφίκα, όμως ο Ζοζέ Μουρίνιο έδειξε ιδιαίτερα... χαλαρός με αυτή την εξέλιξη και τόνισε πως το βλέμμα αυτού και της ομάδας του πέφτει πια στο Europa League.
Και μάλιστα όχι απλά στη διοργάνωση, αλλά στο... τρόπαιο, αφού τόνισε πως οι Τούρκοι μπορούν κάλλιστα να διεκδικήσουν στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA και να κατακτήσουν την πρώτη ευρωπαϊκή κούπα της ιστορίας τους, ισοφαρίζοντας την... άσπονδη συμπολίτισσα Γαλατάσαραϊ, που το έκανε με τον Φατίχ Τερίμ το 2000.
«Στο πρώτο ημίχρονο, η Μπενφίκα δεν ήταν απλώς καλύτερη, ήταν πολύ καλύτερη. Άξιζε να προκριθεί στο Champions League. Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε καλύτερα, αλλά όχι πολύ. Δημιουργήσαμε δύο σημαντικές ευκαιρίες, αλλά κοιτώντας το παιχνίδι συνολικά, η πιο δυνατή ομάδα νίκησε. Δεν μου αρέσει να βρίσκω δικαιολογίες για πράγματα που δεν δικαιολογούνται. Η πιο δυνατή ομάδα, με τους καλύτερους και πιο έμπειρους παίκτες, νίκησε και το άξιζε. Αν είχαμε προκριθεί στο Champions League, πιθανότατα θα παίζαμε οκτώ παιχνίδια και θα αποκλειόμασταν, στο Europa League ο στόχος είναι το τρόπαιο, πάμε να το πάρουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μουρίνιο.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Αρκετά πια!»: Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτείται και κατακεραυνώνει τον Κένεντι Τζούνιορ
«Είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ» φώναζε με λυγμούς ο 5χρονος στα Καμίνια - Η περιγραφή της γυναίκας που κάλεσε την αστυνομία
Πήλιο: Άγριος καβγάς σε παραλία όταν δύο άνδρες έκαναν γυμνισμό - Τρεις συλλήψεις
Και μάλιστα όχι απλά στη διοργάνωση, αλλά στο... τρόπαιο, αφού τόνισε πως οι Τούρκοι μπορούν κάλλιστα να διεκδικήσουν στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA και να κατακτήσουν την πρώτη ευρωπαϊκή κούπα της ιστορίας τους, ισοφαρίζοντας την... άσπονδη συμπολίτισσα Γαλατάσαραϊ, που το έκανε με τον Φατίχ Τερίμ το 2000.
«Στο πρώτο ημίχρονο, η Μπενφίκα δεν ήταν απλώς καλύτερη, ήταν πολύ καλύτερη. Άξιζε να προκριθεί στο Champions League. Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε καλύτερα, αλλά όχι πολύ. Δημιουργήσαμε δύο σημαντικές ευκαιρίες, αλλά κοιτώντας το παιχνίδι συνολικά, η πιο δυνατή ομάδα νίκησε. Δεν μου αρέσει να βρίσκω δικαιολογίες για πράγματα που δεν δικαιολογούνται. Η πιο δυνατή ομάδα, με τους καλύτερους και πιο έμπειρους παίκτες, νίκησε και το άξιζε. Αν είχαμε προκριθεί στο Champions League, πιθανότατα θα παίζαμε οκτώ παιχνίδια και θα αποκλειόμασταν, στο Europa League ο στόχος είναι το τρόπαιο, πάμε να το πάρουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μουρίνιο.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Αρκετά πια!»: Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτείται και κατακεραυνώνει τον Κένεντι Τζούνιορ
«Είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ» φώναζε με λυγμούς ο 5χρονος στα Καμίνια - Η περιγραφή της γυναίκας που κάλεσε την αστυνομία
Πήλιο: Άγριος καβγάς σε παραλία όταν δύο άνδρες έκαναν γυμνισμό - Τρεις συλλήψεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα