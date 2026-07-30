Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Η Άντερλεχτ αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, απέκλεισε την Χάμαρμπι
Η Άντερλεχτ αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, απέκλεισε την Χάμαρμπι
Η ιστορική ομάδα από το Βέλγιο αν και βρέθηκε να χάνει, γύρισε το ματς και επικράτησε με 3-1
Η Άντερλεχτ θα είναι το εμπόδιο του ΠΑΟΚ για την πρόκριση στα πλέι οφ του Europa League.
Η ιστορική ομάδα του Βελγίου επικράτησε στη ρεβάνς στις Βρυξέλλες με 3-1 της Χάμαρμπι και σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου ματς, πήρε το εισιτήριο για τον 3ο προκριματικό.
Η Χάμαρμπι προηγήθηκε με τον Άμπραχαμ στο 2' αλλά η Άντερλεχτ γύρισε το ματς. Με τον Σίκαν στο 47', Τσβέτκοβιτς στο 81' και Ντεγκρέεφ στο 89'.
Το πρώτο ματς θα γίνει στην Τούμπα την Πέμπτη 6/8 και η ρεβάνς στο Βέλγιο την Πέμπτη 13/8.
Η Άντερλεχτ είχε συναντήσει Ελληνική ομάδα και πέρυσι στα πλέι οφ του Conference League. Είχε αποκλειστεί από την ΑΕΚ.
Η ιστορική ομάδα του Βελγίου επικράτησε στη ρεβάνς στις Βρυξέλλες με 3-1 της Χάμαρμπι και σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου ματς, πήρε το εισιτήριο για τον 3ο προκριματικό.
Η Χάμαρμπι προηγήθηκε με τον Άμπραχαμ στο 2' αλλά η Άντερλεχτ γύρισε το ματς. Με τον Σίκαν στο 47', Τσβέτκοβιτς στο 81' και Ντεγκρέεφ στο 89'.
Το πρώτο ματς θα γίνει στην Τούμπα την Πέμπτη 6/8 και η ρεβάνς στο Βέλγιο την Πέμπτη 13/8.
Η Άντερλεχτ είχε συναντήσει Ελληνική ομάδα και πέρυσι στα πλέι οφ του Conference League. Είχε αποκλειστεί από την ΑΕΚ.
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