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Η Άντερλεχτ αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, απέκλεισε την Χάμαρμπι
SPORTS
ΠΑΟΚ Άντερλεχτ Χάμαρμπι Europa League

Η Άντερλεχτ αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, απέκλεισε την Χάμαρμπι

Η ιστορική ομάδα από το Βέλγιο αν και βρέθηκε να χάνει, γύρισε το ματς και επικράτησε με 3-1

Η Άντερλεχτ αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, απέκλεισε την Χάμαρμπι
Η Άντερλεχτ θα είναι το εμπόδιο του ΠΑΟΚ για την πρόκριση στα πλέι οφ του Europa League. 

Η ιστορική ομάδα του Βελγίου επικράτησε στη ρεβάνς στις Βρυξέλλες με 3-1 της Χάμαρμπι και σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου ματς, πήρε το εισιτήριο για τον 3ο προκριματικό. 

Η Χάμαρμπι προηγήθηκε με τον Άμπραχαμ στο 2' αλλά η Άντερλεχτ γύρισε το ματς. Με τον Σίκαν στο 47', Τσβέτκοβιτς στο 81' και Ντεγκρέεφ στο 89'. 

Το πρώτο ματς θα γίνει στην Τούμπα την Πέμπτη 6/8 και η ρεβάνς στο Βέλγιο την Πέμπτη 13/8. 

Η Άντερλεχτ είχε συναντήσει Ελληνική ομάδα και πέρυσι στα πλέι οφ του Conference League. Είχε αποκλειστεί από την ΑΕΚ.

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