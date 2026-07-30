Λίσι για την πρόκριση του ΠΑΟΚ: «Φανταστικοί οι οπαδοί μας»
Λίσι για την πρόκριση του ΠΑΟΚ: «Φανταστικοί οι οπαδοί μας»
Ο τεχνικός του «Δικεφάλου» μίλησε για τη δεύτερη νίκη αλλά και για τον κόσμο της ομάδας
Στον κόσμο του ΠΑΟΚ στάθηκε ο Αλέσιο Λίσι στις δηλώσεις του μετά τη δεύτερη νίκη επί της Ντινάμο Κιέβου και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
«Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Οι οπαδοί μας είναι φανταστικοί. Αυτό που μου άρεσε σήμερα είναι ότι βελτιωνόμασταν όσο περνούσε η ώρα στο παιχνίδι. Περιμέναμε τις στιγμές μας και τις εκμεταλλευτήκαμε όταν αυτές ήρθαν.
Θέλουμε δρόμο για να φτάσουμε στο τέλειο. Είχαμε κενά διαστήματα. Πρέπει να βελτιώσουμε πράγματα.
Σίγουρα βελτιωνόμαστε. Κάναμε καλύτερο παιχνίδι σε σχέση με το πρώτο ματς στην Πολωνία. Πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο» είπε ο Λίσι για να προσθέσει: «Όποιος και αν είναι ο αντίπαλος για εμάς είναι το ίδιο. Από αύριο μπαίνουμε στο γήπεδο και ξεκινούμε να προετοιμαζόμαστε».
«Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Οι οπαδοί μας είναι φανταστικοί. Αυτό που μου άρεσε σήμερα είναι ότι βελτιωνόμασταν όσο περνούσε η ώρα στο παιχνίδι. Περιμέναμε τις στιγμές μας και τις εκμεταλλευτήκαμε όταν αυτές ήρθαν.
Θέλουμε δρόμο για να φτάσουμε στο τέλειο. Είχαμε κενά διαστήματα. Πρέπει να βελτιώσουμε πράγματα.
Σίγουρα βελτιωνόμαστε. Κάναμε καλύτερο παιχνίδι σε σχέση με το πρώτο ματς στην Πολωνία. Πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο» είπε ο Λίσι για να προσθέσει: «Όποιος και αν είναι ο αντίπαλος για εμάς είναι το ίδιο. Από αύριο μπαίνουμε στο γήπεδο και ξεκινούμε να προετοιμαζόμαστε».
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