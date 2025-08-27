Ράντομιρ Τζάλοβιτς: Ο ΠΑΟΚ θα ψάξει γρήγορο γκολ, εμείς θέλουμε να σπάσουμε την αρνητική παράδοση

Ο τεχνικός της Ριέκα τόνισε ότι η ομάδα του θα πρέπει να αντέξει στην πίεση του ποιοτικού ΠΑΟΚ και της Τούμπας για να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League - Χαρούμενος για την επιστροφή του στην Τούμπα δήλωσε ο Τιάγκο Ντάντας