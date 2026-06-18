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Εθνική ποδοσφαίρου γυναικών: Με Αγγλία στον 1ο γύρο των play offs του Μουντιάλ
Εθνική ποδοσφαίρου γυναικών: Με Αγγλία στον 1ο γύρο των play offs του Μουντιάλ
Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης σε διπλούς αγώνες, με το πρώτο ματς να διεξάγεται στη χώρα μας στις 9 Οκτωβρίου 2026 και το δεύτερο στην Αγγλία στις 13 του ίδιου μήνα
Την πρωταθλήτρια Ευρώπης και φιναλίστ του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου, Αγγλία, θα αντιμετωπίσει η Εθνική Γυναικών στον 1o γύρο των play offs για τα τελικά της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, σε διπλούς αγώνες, με το πρώτο ματς στην Ελλάδα στις 9 Οκτωβρίου 2026 και το δεύτερο στην Αγγλία στις 13 του ίδιου μήνα.
Η αντίπαλος της Εθνικής κατέκτησε τα δύο τελευταία EURO Γυναικών, το 2022 (το Ευρωπαϊκό του 2021 που διεξήχθη με έναν χρόνο καθυστέρηση λόγω covid) και το 2025, ενώ ήταν φιναλίστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023. Βρίσκεται στο no 4 της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA, ενώ η Ελλάδα κατέχει την 59η θέση. Η Αγγλία είναι παραδοσιακά μία από τις πιο ισχυρές ομάδες στον κόσμο και η εθνική της ομάδα διαθέτει σπουδαίες ποδοσφαιρίστριες, πιο γνωστές από τις οποίες είναι οι έμπειρες αμυντικοί Λέα Γουΐλιαμσον (αρχηγός) και Λούσι Μπρονζ, η Κίρα Γουόλς, από τις καλύτερες μέσους στον κόσμο και οι επιθετικοί Λόρεν Τζέιμς, Αλίσια Ρούσο, Λόρεν Χεμπ.
Η νικήτρια του ζευγαριού της Ελλάδας με την Αγγλία θα αντιμετωπίσει στον 2ο γύρο των play offs την ομάδα που θα προκριθεί από τις αναμετρήσεις της Σλοβακίας με την Ουκρανία. Οι αγώνες του 2ου γύρου θα διεξαχθούν το διάστημα 26 Νοεμβρίου-5 Δεκεμβρίου.
Η αντίπαλος της Εθνικής κατέκτησε τα δύο τελευταία EURO Γυναικών, το 2022 (το Ευρωπαϊκό του 2021 που διεξήχθη με έναν χρόνο καθυστέρηση λόγω covid) και το 2025, ενώ ήταν φιναλίστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023. Βρίσκεται στο no 4 της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA, ενώ η Ελλάδα κατέχει την 59η θέση. Η Αγγλία είναι παραδοσιακά μία από τις πιο ισχυρές ομάδες στον κόσμο και η εθνική της ομάδα διαθέτει σπουδαίες ποδοσφαιρίστριες, πιο γνωστές από τις οποίες είναι οι έμπειρες αμυντικοί Λέα Γουΐλιαμσον (αρχηγός) και Λούσι Μπρονζ, η Κίρα Γουόλς, από τις καλύτερες μέσους στον κόσμο και οι επιθετικοί Λόρεν Τζέιμς, Αλίσια Ρούσο, Λόρεν Χεμπ.
Η νικήτρια του ζευγαριού της Ελλάδας με την Αγγλία θα αντιμετωπίσει στον 2ο γύρο των play offs την ομάδα που θα προκριθεί από τις αναμετρήσεις της Σλοβακίας με την Ουκρανία. Οι αγώνες του 2ου γύρου θα διεξαχθούν το διάστημα 26 Νοεμβρίου-5 Δεκεμβρίου.
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