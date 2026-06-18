Εθνική ποδοσφαίρου γυναικών: Με Αγγλία στον 1ο γύρο των play offs του Μουντιάλ

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης σε διπλούς αγώνες, με το πρώτο ματς να διεξάγεται στη χώρα μας στις 9 Οκτωβρίου 2026 και το δεύτερο στην Αγγλία στις 13 του ίδιου μήνα