H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης.
Αθλητικές μεταδόσεις: Με τέσσερα ματς συνεχίζεται η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ, οι ώρες των αγώνων
Αθλητικές μεταδόσεις: Με τέσσερα ματς συνεχίζεται η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ, οι ώρες των αγώνων
Δείτε το πρόγραμμα των σημερινών αγώνων στο Παγκόσμιο Κύπελλο
Παρασκευή σήμερα (19/6) και στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων συνεχίζει να κυριαρχεί το Μουντιάλ.
Σήμερα συνεχίζεται η δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τέσσερις αγώνες στο πρόγραμμα
Στις 22:00 (ΕΡΤ2) ΗΠΑ και Αυστραλία διασταυρώνουν τα ξίφη τους, έχοντας αμφότερες από τρεις πόντους.
Στη 01:00 (ΕΡΤ2) μετά τα μεσάνυχτα, Σκωτία και Μαρόκο δίνουν τη δική τους μάχη, ενώ στις 03:30 (ΕΡΤ1) η Βραζιλία θα ψάξει την πρώτη της νίκη κόντρα στην Αϊτή.
Τέλος, στις 06:00 (ΕΡΤ2), Τουρκία και Παραγουάη αναζητούν και αυτές με τη σειρά τους το πρώτο τρίποντο στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Σημειώνεται, επίσης, ότι σήμερα στις 20:00 (EΡT1) διεξάγεται το Diamond League στη Ντόχα.
Σήμερα συνεχίζεται η δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τέσσερις αγώνες στο πρόγραμμα
Στις 22:00 (ΕΡΤ2) ΗΠΑ και Αυστραλία διασταυρώνουν τα ξίφη τους, έχοντας αμφότερες από τρεις πόντους.
Στη 01:00 (ΕΡΤ2) μετά τα μεσάνυχτα, Σκωτία και Μαρόκο δίνουν τη δική τους μάχη, ενώ στις 03:30 (ΕΡΤ1) η Βραζιλία θα ψάξει την πρώτη της νίκη κόντρα στην Αϊτή.
Τέλος, στις 06:00 (ΕΡΤ2), Τουρκία και Παραγουάη αναζητούν και αυτές με τη σειρά τους το πρώτο τρίποντο στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Σημειώνεται, επίσης, ότι σήμερα στις 20:00 (EΡT1) διεξάγεται το Diamond League στη Ντόχα.
- Οι αγώνες του Μουντιάλ σήμερα
- ΗΠΑ - Αυστραλία (22:00, ΕΡΤ2)
- Σκωτία - Μαρόκο (01:00, ΕΡΤ2)
- Βραζιλία - Αϊτή (03:30, ΕΡΤ1)
- Τουρκία - Παραγουάη (06:00, ΕΡΤ2)
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