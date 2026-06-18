Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την πώληση του Σφιντέρσκι στην Βίτζεβ Λοτζ
Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την πώληση του Σφιντέρσκι στην Βίτζεβ Λοτζ
Ο Πολωνός επιθετικός έμεινε 1,5 χρόνο στον Παναθηναϊκό
Τέλος και επίσημα από τον Παναθηναϊκό ο Κάρολ Σφιντέρσκι.
Ο Πολωνικός επιθετικός μετά από 1,5 χρόνο στους πράσινους πουλήθηκε στην Βίτζεβ Λοτζ με την ΠΑΕ να ανακοινώνει την μεταγραφή και να τον ευχαριστεί.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Κάρολ Σφιντέρσκι στην πολωνική Βίτζεβ Λοτζ.
Ο Πολωνός επιθετικός εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025 με μετεγγραφή από την αμερικανική Σάρλοτ. Στο Τριφύλλι κατέγραψε 62 συμμετοχές και 13 γκολ.
Κάρολ, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!».
Ο Πολωνικός επιθετικός μετά από 1,5 χρόνο στους πράσινους πουλήθηκε στην Βίτζεβ Λοτζ με την ΠΑΕ να ανακοινώνει την μεταγραφή και να τον ευχαριστεί.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Κάρολ Σφιντέρσκι στην πολωνική Βίτζεβ Λοτζ.
Ο Πολωνός επιθετικός εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025 με μετεγγραφή από την αμερικανική Σάρλοτ. Στο Τριφύλλι κατέγραψε 62 συμμετοχές και 13 γκολ.
Κάρολ, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!».
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