Μπρέικ για την Μπαρτσελόνα στον 1ο τελικό στην Ισπανία, νίκησε 113-112 στην παράταση τη Βαλένθια, βίντεο
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Μπρέικ για την Μπαρτσελόνα στον 1ο τελικό στην Ισπανία, νίκησε 113-112 στην παράταση τη Βαλένθια, βίντεο

Ο Γουίλ Κλάιμπερν με 21 πόντους ήταν ο πρωταγωνιστής για τους νικητές - Σταμάτησε στους 24 ο Μοντέρο ο οποίος μετά τους τελικούς θα ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό 

Μπρέικ για την Μπαρτσελόνα στον 1ο τελικό στην Ισπανία, νίκησε 113-112 στην παράταση τη Βαλένθια, βίντεο
Με το «καλημέρα» των τελικών στην Liga Endesa, η Μπαρτσελόνα του Τσάβι Πασκουάλ έκανε το break και πήρε το αβαντάζ της έδρας από την Βαλένθια!

Ο Γουίλ Κλάιμπερν (21π., 2/2διπ., 5/13τρ., 2/3β.) ήταν εκείνος που «καθάρισε» για τους Καταλανούς στο τέλος της κανονικής διάρκειας με δύο σημαντικά τρίποντα, με τα οποία οδήγησε τους γηπεδούχους σε πραγματική «αυτοκτονία» καθώς είχαν το έλεγχο του αγώνα στη μεγαλύτερη διάρκεια. Μάλιστα ο Αμερικανός φόργουορντ φιλοδώρησε με τάπα στα... ίσια τον Κάμερον Τέιλορ στο σουτ της νίκης.



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Άξιοι συμπαραστάτες του οι Νίκολα Λαπροβίτολα (20π., 7ασ.) και Τζοέλ Πάρα (18π., 4/5διπ., 3/3τρ., 1/1β.) με τον Ισπανό φόργουορντ να ευστοχεί και στο πιο κρίσιμο «γκολ φάουλ» στην τελευταία επίθεση της Μπαρτσελόνα. Η Βαλένθια δεν μπόρεσε να «απαντήσει» καθώς ο Τέιλορ για δεύτερη φορά δεν μπόρεσε να βρει τον στόχο.

Από τη Βαλένθια, ο (σε λιγο καιρό παίκτης του Ολυμπιακού), Ζαν Μοντέρο έκανε ό,τι... μπορούσε καθώς τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 24 πόντους με 5/11 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 8/9 βολές, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ και κανένα λάθος σε 33 λεπτά συμμετοχής. Πολύ καλό ματς και από τον Μπράνκου Μπάντιο, ο οποίος με τη σειρά του πέτυχε άλλους 20 πόντους με 7/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 31 λεπτά.


Τα δεκάλεπτα: 25-13, 52-47, 72-75, 101-101 (κ.α.), 112-113 (παρ.)

Βαλένθια - Μπαρτσελόνα 0-1
Game 1: Βαλένθια- Μπαρτσελόνα 112-113
Game 2: Βαλένθια- Μπαρτσελόνα (20/6, 21:00)
Game 3: Μπαρτσελόνα - Βαλένθια (22/6, 21:00)
Game 4: Μπαρτσελόνα - Βαλένθια (24/6, 21:00 - αν χρειαστεί)
Game 5: Βαλένθια- Μπαρτσελόνα (27/6, 21:00 - αν χρειαστεί)

ΠΗΓΗ: www.gazzetta.gr

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