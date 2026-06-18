Μπρέικ για την Μπαρτσελόνα στον 1ο τελικό στην Ισπανία, νίκησε 113-112 στην παράταση τη Βαλένθια, βίντεο

Ο Γουίλ Κλάιμπερν με 21 πόντους ήταν ο πρωταγωνιστής για τους νικητές - Σταμάτησε στους 24 ο Μοντέρο ο οποίος μετά τους τελικούς θα ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό