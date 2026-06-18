Μάνουελ Νόιερ: Θα αποσυρθεί οριστικά από την εθνική Γερμανίας μετά το Μουντιάλ 2026

Ο 40χρονος τερματοφύλακας είχε αποσυρθεί μετά το Euro 2024 αλλά επέστρεψε και όπως δήλωσε το Μουντιάλ 2026 θα είναι η τελευταία του διοργάνωση με τη Γερμανία