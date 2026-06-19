H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης.
Δικογραφία σε βάρος 42χρονου για απειλητικό e-mail περί βόμβας στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ στη Θεσσαλονίκη
Δικογραφία σε βάρος 42χρονου για απειλητικό e-mail περί βόμβας στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ στη Θεσσαλονίκη
Η ΕΛ.ΑΣ. εξιχνίασε την υπόθεση μετά από έρευνα που έδειξε ότι η αναφορά για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης ήταν ψευδής
Απειλητικό e-mail για τοποθέτηση βόμβας στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης φέρεται να απέστειλε 42χρονος, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για διασπορά ψευδών ειδήσεων.
Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 42χρονος απέστειλε τον προηγούμενο μήνα ηλεκτρονικό μήνυμα, στο οποίο έκανε λόγο για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο συγκεκριμένο κτίριο.
Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι το περιεχόμενο του μηνύματος ήταν ψευδές. Η υπόθεση θα πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.
Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 42χρονος απέστειλε τον προηγούμενο μήνα ηλεκτρονικό μήνυμα, στο οποίο έκανε λόγο για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο συγκεκριμένο κτίριο.
Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι το περιεχόμενο του μηνύματος ήταν ψευδές. Η υπόθεση θα πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.
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