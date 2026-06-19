Πετρέλαιο: Προς εβδομαδιαία πτώση σχεδόν 10% το Brent μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Διαγράφονται σχεδόν όλα τα κέρδη της κρίσης για το πετρέλαιο, με τις τιμές να επιστρέφουν σταδιακά στα προπολεμικά επίπεδα