Πετρέλαιο: Προς εβδομαδιαία πτώση σχεδόν 10% το Brent μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Πετρέλαιο: Προς εβδομαδιαία πτώση σχεδόν 10% το Brent μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Διαγράφονται σχεδόν όλα τα κέρδη της κρίσης για το πετρέλαιο, με τις τιμές να επιστρέφουν σταδιακά στα προπολεμικά επίπεδα
Σημαντικές εβδομαδιαίες απώλειες καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η βελτίωση των συνθηκών ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και η εφαρμογή της προσωρινής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενισχύουν τις προσδοκίες για πλήρη αποκατάσταση των παγκόσμιων ενεργειακών ροών.
Το Brent κινείται σήμερα στα 80 δολάρια το βαρέλι (+0,8%) με τις εβδομαδιαίες απώλειες να προσεγγίζουν το 10%, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα πρώτα σημάδια ομαλοποίησης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου μετά την ενεργοποίηση της ενδιάμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
Η συμφωνία έβαλε τέλος σε μια παρατεταμένη σύγκρουση που είχε προκαλέσει τη μεγαλύτερη διαταραχή στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας τις τιμές σε έντονη μεταβλητότητα και προκαλώντας ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια διεθνώς.
Καθοριστικό ρόλο στην αποκλιμάκωση των τιμών διαδραμάτισαν οι τελευταίες εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ήρε τους περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα προς και από τα ιρανικά λιμάνια και τα παράκτια ύδατα της χώρας, διευκολύνοντας την επανεκκίνηση των εμπορικών μεταφορών στην περιοχή.
Παράλληλα, το Joint Maritime Information Center συνέστησε στα πλοία που διέρχονται από το Ορμούζ να ακολουθούν διαδρομές πιο κοντά στις ακτές του Ομάν, προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι από πιθανές νάρκες που εξακολουθούν να υπάρχουν σε ορισμένα σημεία του περάσματος.
Ταυτόχρονα, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι προχωρά σε αύξηση της παραγωγής πετρελαίου, ενισχύοντας περαιτέρω τις προσδοκίες για βελτίωση της προσφοράς στην παγκόσμια αγορά.
Οι εξελίξεις αυτές έχουν περιορίσει σημαντικά τους φόβους για ελλείψεις και έχουν οδηγήσει σε αναθεώρηση των εκτιμήσεων για την πορεία των τιμών το επόμενο διάστημα.
Οι αγορές θεωρούν ότι η σταδιακή επαναφορά της ναυσιπλοΐας και η αποκατάσταση των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω εξομάλυνση της αγοράς τους επόμενους μήνες, αν και οι επενδυτές εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά την εφαρμογή της συμφωνίας και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή.
Το Brent κινείται σήμερα στα 80 δολάρια το βαρέλι (+0,8%) με τις εβδομαδιαίες απώλειες να προσεγγίζουν το 10%, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα πρώτα σημάδια ομαλοποίησης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου μετά την ενεργοποίηση της ενδιάμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
Η συμφωνία έβαλε τέλος σε μια παρατεταμένη σύγκρουση που είχε προκαλέσει τη μεγαλύτερη διαταραχή στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας τις τιμές σε έντονη μεταβλητότητα και προκαλώντας ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια διεθνώς.
Αποκαθίσταται η ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ
Καθοριστικό ρόλο στην αποκλιμάκωση των τιμών διαδραμάτισαν οι τελευταίες εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ήρε τους περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα προς και από τα ιρανικά λιμάνια και τα παράκτια ύδατα της χώρας, διευκολύνοντας την επανεκκίνηση των εμπορικών μεταφορών στην περιοχή.
Παράλληλα, το Joint Maritime Information Center συνέστησε στα πλοία που διέρχονται από το Ορμούζ να ακολουθούν διαδρομές πιο κοντά στις ακτές του Ομάν, προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι από πιθανές νάρκες που εξακολουθούν να υπάρχουν σε ορισμένα σημεία του περάσματος.
Επανεκκίνηση των εξαγωγών και αύξηση παραγωγήςΟι πρώτες κινήσεις αποκατάστασης των ενεργειακών ροών είναι ήδη ορατές. Δεξαμενόπλοια που παρέμεναν εγκλωβισμένα επί εβδομάδες στην περιοχή άρχισαν να εγκαταλείπουν το Στενό του Ορμούζ από την Πέμπτη, μεταφέροντας φορτία αργού πετρελαίου που είχαν καθυστερήσει λόγω της κρίσης.
Ταυτόχρονα, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι προχωρά σε αύξηση της παραγωγής πετρελαίου, ενισχύοντας περαιτέρω τις προσδοκίες για βελτίωση της προσφοράς στην παγκόσμια αγορά.
Οι εξελίξεις αυτές έχουν περιορίσει σημαντικά τους φόβους για ελλείψεις και έχουν οδηγήσει σε αναθεώρηση των εκτιμήσεων για την πορεία των τιμών το επόμενο διάστημα.
Εξαφανίζονται τα κέρδη της κρίσηςΗ αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή έχει ως αποτέλεσμα οι τιμές του πετρελαίου να έχουν πλέον διαγράψει σχεδόν όλα τα κέρδη που είχαν καταγράψει μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου.
Οι αγορές θεωρούν ότι η σταδιακή επαναφορά της ναυσιπλοΐας και η αποκατάσταση των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω εξομάλυνση της αγοράς τους επόμενους μήνες, αν και οι επενδυτές εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά την εφαρμογή της συμφωνίας και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή.
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