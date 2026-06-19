Αντιδράσεις στην Τουρκία για την ποινή 2.500 ευρώ σε οδηγό φορτηγού που παρέσυρε και σκότωσε δύο 13χρονες μαθήτριες, δείτε βίντεο

περίπου 2.500 ευρώ). Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία η απόφαση δικαστηρίου στη Σαμψούντα, σύμφωνα με την οποία οδηγός φορτηγού που παρέσυρε και προκάλεσε τον θάνατο δύο 13χρονων μαθητριών καταδικάστηκε τελικά σε χρηματική ποινή ύψους 120.000 τουρκικών λιρών ().

Βίντεο από τη στιγμή του δυστυχήματος

Το δυστύχημα καταγράφηκε από κάμερες κυκλοφορίας, με το σχετικό βίντεο να περιλαμβάνεται στη δικογραφία.





Τα κορίτσια μεταφέρθηκαν βαριά τραυματισμένα στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξαν.



Μετά το συμβάν, ο οδηγός συνελήφθη και προφυλακίστηκε, παραμένοντας στη φυλακή για περίπου τρεις μήνες πριν αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση θανάτου από αμέλεια σε περισσότερα από ένα άτομα.



Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξαν οι πραγματογνωμοσύνες του Ιατροδικαστικού Ινστιτούτου.



Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της İhlas Haber Ajansı, ένα από τα μεγαλύτερα πρακτορεία ειδήσεων στην Τουρκία, τόσο η αρχική έκθεση στη Σαμψούντα όσο και η επανεξέταση από την αρμόδια επιτροπή της Κωνσταντινούπολης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα δύο κορίτσια έφεραν την κύρια ευθύνη για το δυστύχημα, καθώς επιχείρησαν να περάσουν τον δρόμο με κόκκινο σηματοδότη. Ο οδηγός κρίθηκε ότι έφερε δευτερεύουσα ευθύνη.





«Το φορτηγό γλίστρησε»

Κατά την απολογία του, ο 20χρονος υποστήριξε ότι δεν προέβη εσκεμμένα σε παραβίαση της λωρίδας κυκλοφορίας, αναφέροντας ότι το όχημα γλίστρησε όταν επιχείρησε να φρενάρει. Παράλληλα εξέφρασε τη λύπη του για το τραγικό αποτέλεσμα.



«Λυπάμαι πραγματικά για ό,τι συνέβη. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι για να το αποτρέψω. Δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει από το πεπρωμένο. Κινούμουν με ταχύτητα 50-60 χιλιομέτρων την ώρα και ο καιρός ήταν βροχερός. Οδηγούσα στη μεσαία λωρίδα. Για να αποφύγω τη σύγκρουση έστριψα το τιμόνι προς τα δεξιά και πάτησα φρένο, όμως το όχημα γλίστρησε. Όταν μπήκα στη διασταύρωση είδα μια σκιά μπροστά μου, φρέναρα, αλλά δεν κατάφερα να αποτρέψω το δυστύχημα», φέρεται να κατέθεσε.



Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον οδηγό για πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου από αμέλεια με δύο θύματα και του επέβαλε αρχικά ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το λευκό ποινικό του μητρώο, η ποινή μειώθηκε σε τρία χρόνια και τέσσερις μήνες, ενώ στη συνέχεια μετατράπηκε σε χρηματική ποινή ύψους 120.000 τουρκικών λιρών.



Η απόφαση έχει προκαλέσει συζητήσεις στην τουρκική κοινή γνώμη, καθώς οι οικογένειες των δύο θυμάτων είχαν ζητήσει την αυστηρή τιμωρία του οδηγού.