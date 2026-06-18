Πάνω από 1.000.000 Νεοϋορκέζοι γκρέμισαν τα τείχη για τους Νικς, ανέβηκαν μέχρι και σε σκουπιδιάρικα: Ο Μαμντάνι... χόρευε και τους έδωσε τα κλειδιά της πόλης, βίντεο