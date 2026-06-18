Αστυνομικοί της Νέας Υόρκης μπέρδεψαν παίκτη των Νικς για απλό οπαδό και τον σταμάτησαν, δείτε βίντεο
Αστυνομικοί της Νέας Υόρκης μπέρδεψαν παίκτη των Νικς για απλό οπαδό και τον σταμάτησαν, δείτε βίντεο
Κάποια άτομα αναγνώρισαν τον Τάιλερ Κόλεκ και ενημέρωσαν τους αστυνομικούς ότι πρόκειται για παίκτη και όχι οπαδό, έτσι ο Τάιλερ επέστρεψε στο πούλμαν με τους υπόλοιπους παίκτες χαρίζοντας ένα επικό στιγμιότυπο
Ένα απίστευτο και ταυτόχρονα αστείο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της παρέλασης των Νιου Γιορκ Νικς στη Νέα Υόρκη. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Νεοϋορκέζοι πλημμύρισαν τους δρόμους της πόλης για να δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα.
Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της παρέλασης ένας παίκτης των Νικς, ο Τάιλερ Κόλεκ, κατέβηκε από το λεωφορείο και πήγε προς τους οπαδούς που στέκονταν πίσω από κάγκελα. Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media τον καταγράφει την ώρα που έτρεχε εκστασιασμένος δίνοντας το χέρι στο πλήθος. Λίγο αργότερα ένας αστυνομικός τον κόβει, ενώ ένας άλλος τον αγκαλιάζει και του λένε να απομακρυνθεί από το χώρο νομίζοντας πως πρόκειται για απλό οπαδό. Ωστόσο, κάποια άτομα τον αναγνώρισαν και ενημέρωσαν τους αστυνομικούς. Έτσι, ο Τάιλερ επέστρεψε στο πούλμαν με τους υπόλοιπους παίκτες χαρίζοντας ένα επικό στιγμιότυπο.
Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της παρέλασης ένας παίκτης των Νικς, ο Τάιλερ Κόλεκ, κατέβηκε από το λεωφορείο και πήγε προς τους οπαδούς που στέκονταν πίσω από κάγκελα. Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media τον καταγράφει την ώρα που έτρεχε εκστασιασμένος δίνοντας το χέρι στο πλήθος. Λίγο αργότερα ένας αστυνομικός τον κόβει, ενώ ένας άλλος τον αγκαλιάζει και του λένε να απομακρυνθεί από το χώρο νομίζοντας πως πρόκειται για απλό οπαδό. Ωστόσο, κάποια άτομα τον αναγνώρισαν και ενημέρωσαν τους αστυνομικούς. Έτσι, ο Τάιλερ επέστρεψε στο πούλμαν με τους υπόλοιπους παίκτες χαρίζοντας ένα επικό στιγμιότυπο.
Cops mistook Tyler Kolek for a fan 😩 #alwaysknicks pic.twitter.com/7LxI29zahb— Kimberley A. Martin (@ByKimberleyA) June 18, 2026
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