Αστυνομικοί της Νέας Υόρκης μπέρδεψαν παίκτη των Νικς για απλό οπαδό και τον σταμάτησαν, δείτε βίντεο

Κάποια άτομα αναγνώρισαν τον Τάιλερ Κόλεκ και ενημέρωσαν τους αστυνομικούς ότι πρόκειται για παίκτη και όχι οπαδό, έτσι ο Τάιλερ επέστρεψε στο πούλμαν με τους υπόλοιπους παίκτες χαρίζοντας ένα επικό στιγμιότυπο