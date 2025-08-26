Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Αλκαράθ: Η αποκάλυψη για το... στρατιωτικό κούρεμα που έγινε viral στο US Open
Ο Ισπανός εξήγησε πως προέκυψε το νέο λουκ με το οποίο εμφανίστηκε στο US Open
Ο πέντε φορές νικητής Grand Slam και αστέρι του παγκόσμιου τένις, Κάρλος Αλκαράθ, προκάλεσε έκπληξη —και πολλά σχόλια— στο US Open 2025, όταν εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη με σχεδόν ξυρισμένο κεφάλι. Ο Ισπανός είναι συνηθισμένος να κάνει πιο σύντομα κουρέματα τους καλοκαιρινούς μήνες, πριν από το τελευταίο μεγάλο Grand Slam της σεζόν, αλλά η φετινή εικόνα του με… στρατιωτικό κούρεμα αιφνιδίασε ακόμα και τους πιο φανατικούς του θαυμαστές.
Η αποκάλυψη της ιστορίας πίσω από το νέο λουκ ήρθε μετά τη νίκη του στον πρώτο γύρο επί του Αμερικανού Ράιλι Όπελκα σε τρία σετ. Ο Αλκαράθ εξήγησε με χιούμορ ότι το "μοιραίο" έγινε όταν ο αδελφός του ανέλαβε —ανεπιτυχώς— χρέη κομμωτή:
«Τα μαλλιά μου ήταν ήδη πολύ μακριά και ήθελα να τα κόψω. Ο αδερφός μου προσπάθησε με τη μηχανή, αλλά έκανε λάθος και το αποτέλεσμα ήταν… να τα ξυρίσουμε όλα. Δεν είναι το καλύτερο, αλλά ούτε και το χειρότερο. Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να τα κόψω εντελώς!»
Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν μπόρεσε να εμπιστευθεί τον σταθερό του κουρέα, τον Βίκτορ Μαρτίνεθ, καθώς το ταξίδι ήταν αρκετά μακρινό και έτσι προτίμησε να κρατήσει την διαδικασία εντός οικογένειας.
Οι αντιδράσεις: από το «καλό λουκ» στο «χάλια»
Η νέα εμφάνιση προκάλεσε ποικίλα σχόλια. Ο Ρόρι ΜακΙλρόι, σταρ του γκολφ και φίλος του Αλκαράθ, εντυπωσιάστηκε και τη χαρακτήρισε «καλή αλλαγή», ενώ ο φίλος του και συμπαίκτης στα κορτ, Φράνσις Τιαφό, δεν μάσησε τα λόγια του, αποκαλώντας το κούρεμα «χάλια» και αστειευόμενος πως τουλάχιστον τώρα είναι πιο… «αεροδυναμικός».
«Κάποιοι το συμπαθούν, κάποιοι όχι», παραδέχθηκε γελώντας ο ίδιος ο Αλκαράθ. «Ειλικρινά, διασκεδάζω με τις αντιδράσεις. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, οπότε απλώς γελάω με όλα όσα λένε για το κούρεμα.»
Η συνέχεια στο κορτ
Μετά την εύκολη πρόκριση στον πρώτο γύρο, ο Αλκαράθ στρέφει τώρα την προσοχή του στο ματς της Πέμπτης, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό Ματία Μπελούτσι στον δεύτερο γύρο του US Open. Το βλέμμα όλων παραμένει στραμμένο πάνω του —όχι μόνο για το τένις του, αλλά και για το πιο πολυσυζητημένο κούρεμα της διοργάνωσης.
Carlos Alcaraz showing off his golf swing in front of Rory McIlroy 🏌️♂️ pic.twitter.com/C3ASB6FKsF— Sky Sports (@SkySports) August 26, 2025
Alcaraz: “My brother misunderstood with the machine he cut it & the only way to fix it is to shave it off. tbh it’s not that good its not that bad I guess.”— alcaraz archive (@alcarchive) August 26, 2025
im the guy who thinks like, ‘ok hair grows’ & in a few days it’s gonna be okay.”
oh Carlos you’re a better person than me pic.twitter.com/FsGkOY7AYP
