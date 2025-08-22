bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Εθνική μπάσκετ: Χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο, Σλούκα και Μήτογλου απέναντι στην Ιταλία η Ελλάδα
Εθνική μπάσκετ: Χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο, Σλούκα και Μήτογλου απέναντι στην Ιταλία η Ελλάδα
Η Εθνική αντιμετωπίζει την Ιταλία στο τουρνουά Ακρόπολις, με τον Βασίλη Σπανούλη να αφήνει εκτός 13άδας τους Κώστα Σλούκα, Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ντίνο Μήτογλου για λόγους ξεκούρασης
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ιταλία στο φινάλε του τουρνουά Ακρόπολις, λίγες μέρες πριν συναντηθούν ξανά στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025.
Οι Ιταλοί προέρχονται από την πρώτη τους ήττα στην προετοιμασία απέναντι στη Λετονία, ενώ η Εθνική μετρά τρεις νίκες και δύο ήττες ενόψει του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
Η Εθνική θα παραταχθεί με 13 διαθέσιμους παίκτες. Εκτός δράσης θα μείνουν οι Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ντίνος Μήτογλου ενώ ο Βασίλης Τολιόπουλος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στα φιλικά προετοιμασίας. Ο διεθνής γκαρντ του Παναθηναϊκού αντιμετώπιζε μυικό πρόβλημα που δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί στα προηγούμενα πέντε φιλικά.
Οι 13 διαθέσιμοι παίκτες με την Ιταλία
Κώστας Παπανικολάου
Γιαννούλης Λαρεντζάκης
Θανάσης Αντετοκούνμπο
Τάιλερ Ντόρσεϊ
Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
Δημήτρης Κατσίβελης
Νίκος Χουγκάζ
Βαγγέλης Ζούγρης
Αλέξανδρος Σαμοντουροβ
Οι Ιταλοί προέρχονται από την πρώτη τους ήττα στην προετοιμασία απέναντι στη Λετονία, ενώ η Εθνική μετρά τρεις νίκες και δύο ήττες ενόψει του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
Η Εθνική θα παραταχθεί με 13 διαθέσιμους παίκτες. Εκτός δράσης θα μείνουν οι Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ντίνος Μήτογλου ενώ ο Βασίλης Τολιόπουλος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στα φιλικά προετοιμασίας. Ο διεθνής γκαρντ του Παναθηναϊκού αντιμετώπιζε μυικό πρόβλημα που δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί στα προηγούμενα πέντε φιλικά.
Οι 13 διαθέσιμοι παίκτες με την Ιταλία
Κώστας Παπανικολάου
Γιαννούλης Λαρεντζάκης
Θανάσης Αντετοκούνμπο
Τάιλερ Ντόρσεϊ
Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
Δημήτρης Κατσίβελης
Νίκος Χουγκάζ
Βαγγέλης Ζούγρης
Αλέξανδρος Σαμοντουροβ
Όμηρος Νετζήπογλου
Νάσος Μπαζίνας
Βασίλης Τολιόπουλος
Κώστας Αντετοκούνμπο
Ειδήσεις σήμερα:
Βόλος: Ο 40χρονος δολοφόνησε την σύζυγό του μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους - Την μαχαίρωσε στον λαιμό και την πλάτη
Παγκόσμια κούρσα για τους υπερηχητικούς πυραύλους - Τα δύο υπερόπλα που ο Πούτιν λέει πως κάνουν στάχτη κάθε στόχο
Η συμμορία με τις γουρούνες στη Μύκονο: Έθαβαν τα κλοπιμαία σαν τον Εσκομπάρ
Νάσος Μπαζίνας
Βασίλης Τολιόπουλος
Κώστας Αντετοκούνμπο
Ειδήσεις σήμερα:
Βόλος: Ο 40χρονος δολοφόνησε την σύζυγό του μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους - Την μαχαίρωσε στον λαιμό και την πλάτη
Παγκόσμια κούρσα για τους υπερηχητικούς πυραύλους - Τα δύο υπερόπλα που ο Πούτιν λέει πως κάνουν στάχτη κάθε στόχο
Η συμμορία με τις γουρούνες στη Μύκονο: Έθαβαν τα κλοπιμαία σαν τον Εσκομπάρ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα