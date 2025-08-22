Εθνική μπάσκετ: Χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο, Σλούκα και Μήτογλου απέναντι στην Ιταλία η Ελλάδα
Η Εθνική αντιμετωπίζει την Ιταλία στο τουρνουά  Ακρόπολις, με τον Βασίλη Σπανούλη να αφήνει εκτός 13άδας τους Κώστα Σλούκα, Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ντίνο Μήτογλου για λόγους ξεκούρασης

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ιταλία στο φινάλε του τουρνουά Ακρόπολις, λίγες μέρες πριν συναντηθούν ξανά στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025.

Οι Ιταλοί προέρχονται από την πρώτη τους ήττα στην προετοιμασία απέναντι στη Λετονία, ενώ η Εθνική μετρά τρεις νίκες και δύο ήττες ενόψει του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Η Εθνική θα παραταχθεί με 13 διαθέσιμους παίκτες. Εκτός δράσης θα μείνουν οι Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ντίνος Μήτογλου ενώ ο Βασίλης Τολιόπουλος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στα φιλικά προετοιμασίας. Ο διεθνής γκαρντ του Παναθηναϊκού αντιμετώπιζε μυικό πρόβλημα που δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί στα προηγούμενα πέντε φιλικά.

Οι 13 διαθέσιμοι παίκτες με την Ιταλία

Κώστας Παπανικολάου
Γιαννούλης Λαρεντζάκης
Θανάσης Αντετοκούνμπο
Τάιλερ Ντόρσεϊ
Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
Δημήτρης Κατσίβελης
Νίκος Χουγκάζ
Βαγγέλης Ζούγρης
Αλέξανδρος Σαμοντουροβ
Όμηρος Νετζήπογλου
Νάσος Μπαζίνας
Βασίλης Τολιόπουλος
Κώστας Αντετοκούνμπο

