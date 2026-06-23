Σύγκρουση Καιρίδη με Τσουκαλά για τον Δούκα: «Πλήρως αποτυχημένος ο δήμαρχος Αθηναίων» - «Αυτό το μένος δεν τιμάει κανέναν»
Σύγκρουση Καιρίδη με Τσουκαλά για τον Δούκα: «Πλήρως αποτυχημένος ο δήμαρχος Αθηναίων» - «Αυτό το μένος δεν τιμάει κανέναν»
Ο βουλευτής της ΝΔ συνέδεσε επίσης τον δήμο Αθηναίων με τη συζήτηση περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι «στο δήμο της Αθήνας έχουμε την συγκυβέρνηση των δύο με άθλια αποτελέσματα»
Νέα πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε με αφορμή τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, μετά τις δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Καιρίδη, ο οποίος τον χαρακτήρισε «πλήρως αποτυχημένο» ως δήμαρχο, με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά να απαντά κάνοντας λόγο για απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και «μένος» απέναντι στον δήμαρχο Αθηναίων.
Ο κ. Καιρίδης υποστήριξε στο Action 24 αρχικά ότι δεν έχει προσωπική αντιπαράθεση με τον Χάρη Δούκα, σημειώνοντας ότι «Να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό. Εγώ τον κύριο Δούκα δεν τον ξέρω καν προσωπικά. Τον έχω συναντήσει δύο φορές».
Παράλληλα, ανέφερε ότι η δημόσια συζήτηση θα πρέπει να επικεντρώνεται στα προβλήματα των πολιτών και όχι στις εσωκομματικές εξελίξεις, λέγοντας πως «θα πρέπει να πάψουμε να ασχολούμαστε με τα εσωκομματικά των κομμάτων τόσο πολύ από ένα σημείο και μετά και να ασχοληθούμε με τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου».
Στη συνέχεια άσκησε σκληρή κριτική στον δήμαρχο Αθηναίων, υποστηρίζοντας ότι «θεωρώ τον κύριο Δούκα πλήρως αποτυχημένο ως δήμαρχο. Η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας, όποιος έχει κυκλοφορήσει, είναι απολύτως άθλια και έχουμε έναν δήμαρχο ο οποίος αντί να ασχολείται με αυτά για τα οποία εξελέγει, πολιτικολογεί από την πρώτη μέρα που βγήκε για το που θα πάει το ΠΑΣΟΚ και συναρχηγεύει ή επιχειρεί να συναρχεύσει».
Ο βουλευτής της ΝΔ συνέδεσε επίσης τον δήμο Αθηναίων με τη συζήτηση περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι «στο δήμο της Αθήνας έχουμε την συγκυβέρνηση των δύο με άθλια αποτελέσματα».
Απαντώντας, ο Κώστας Τσουκαλάς κάλεσε τη Νέα Δημοκρατία να ασχοληθεί με τα δικά της εσωτερικά ζητήματα, λέγοντας: «ασχοληθείτε αν θέλετε καλύτερα με τα εσωτερικά βέβαια της Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Σαμαρά, με τον κύριο Καραμαλή, με τους κυρίους βουλευτές οι οποίοι ασκούν κριτική».
Παράλληλα, χαρακτήρισε τις αναφορές του κ. Καιρίδη προς τον Χάρη Δούκα βαθιά απαξιωτικές. Όπως είπε, «οι δηλώσεις περιθώριο και τίποτα δεν είναι πολιτικοί χαρακτηρισμοί. Είναι βαθιά απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί και πράγματι δεν ταιριάζουν σε ένα κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο κατά τη γνώμη μου ενός κόμματος, κέντρο δεξιού δημοκρατικού».
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε επίσης ότι ο δήμαρχος Αθηναίων έχει εκλεγεί από τους πολίτες και πως η αξιολόγησή του θα γίνει στην κάλπη. «Ο κύριος Δούκας έχει εκλεγεί δήμαρχος από μία κάλπη όπου πήγε ο κόσμος και τότε ο κόσμος είπε όχι στον πριγκιπισμό. Έδιωξε αυτόν που πολιτευόταν στο δήμο της Αθήνας ως πρίγκιπας και ψήφισε τον κύριο Δούκα», ανέφερε.
Αναφερόμενος στην κριτική της ΝΔ προς τον δήμαρχο Αθηναίων, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι «είναι προφανές ότι ενόχλησε η ήττα του κυρίου Μπακογιάννη τη Νέα Δημοκρατία αλλά αυτό το μένος νομίζω ότι δεν χρειάζεται και δεν τιμάει κανέναν».
Τέλος, απέρριψε τα περί εσωκομματικών ισορροπιών στο ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι «αρχηγός στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει είναι ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης έχει εκλεγεί με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και αυτό δεδομένο. Ούτε υπάρχουνε συναρχηγίες ούτε υπάρχει τίποτα από αυτά και έχουμε τοποθετηθεί σε αυτά».
Ο κ. Καιρίδης υποστήριξε στο Action 24 αρχικά ότι δεν έχει προσωπική αντιπαράθεση με τον Χάρη Δούκα, σημειώνοντας ότι «Να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό. Εγώ τον κύριο Δούκα δεν τον ξέρω καν προσωπικά. Τον έχω συναντήσει δύο φορές».
Παράλληλα, ανέφερε ότι η δημόσια συζήτηση θα πρέπει να επικεντρώνεται στα προβλήματα των πολιτών και όχι στις εσωκομματικές εξελίξεις, λέγοντας πως «θα πρέπει να πάψουμε να ασχολούμαστε με τα εσωκομματικά των κομμάτων τόσο πολύ από ένα σημείο και μετά και να ασχοληθούμε με τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου».
Στη συνέχεια άσκησε σκληρή κριτική στον δήμαρχο Αθηναίων, υποστηρίζοντας ότι «θεωρώ τον κύριο Δούκα πλήρως αποτυχημένο ως δήμαρχο. Η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας, όποιος έχει κυκλοφορήσει, είναι απολύτως άθλια και έχουμε έναν δήμαρχο ο οποίος αντί να ασχολείται με αυτά για τα οποία εξελέγει, πολιτικολογεί από την πρώτη μέρα που βγήκε για το που θα πάει το ΠΑΣΟΚ και συναρχηγεύει ή επιχειρεί να συναρχεύσει».
Ο βουλευτής της ΝΔ συνέδεσε επίσης τον δήμο Αθηναίων με τη συζήτηση περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι «στο δήμο της Αθήνας έχουμε την συγκυβέρνηση των δύο με άθλια αποτελέσματα».
Απαντώντας, ο Κώστας Τσουκαλάς κάλεσε τη Νέα Δημοκρατία να ασχοληθεί με τα δικά της εσωτερικά ζητήματα, λέγοντας: «ασχοληθείτε αν θέλετε καλύτερα με τα εσωτερικά βέβαια της Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Σαμαρά, με τον κύριο Καραμαλή, με τους κυρίους βουλευτές οι οποίοι ασκούν κριτική».
Παράλληλα, χαρακτήρισε τις αναφορές του κ. Καιρίδη προς τον Χάρη Δούκα βαθιά απαξιωτικές. Όπως είπε, «οι δηλώσεις περιθώριο και τίποτα δεν είναι πολιτικοί χαρακτηρισμοί. Είναι βαθιά απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί και πράγματι δεν ταιριάζουν σε ένα κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο κατά τη γνώμη μου ενός κόμματος, κέντρο δεξιού δημοκρατικού».
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε επίσης ότι ο δήμαρχος Αθηναίων έχει εκλεγεί από τους πολίτες και πως η αξιολόγησή του θα γίνει στην κάλπη. «Ο κύριος Δούκας έχει εκλεγεί δήμαρχος από μία κάλπη όπου πήγε ο κόσμος και τότε ο κόσμος είπε όχι στον πριγκιπισμό. Έδιωξε αυτόν που πολιτευόταν στο δήμο της Αθήνας ως πρίγκιπας και ψήφισε τον κύριο Δούκα», ανέφερε.
Αναφερόμενος στην κριτική της ΝΔ προς τον δήμαρχο Αθηναίων, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι «είναι προφανές ότι ενόχλησε η ήττα του κυρίου Μπακογιάννη τη Νέα Δημοκρατία αλλά αυτό το μένος νομίζω ότι δεν χρειάζεται και δεν τιμάει κανέναν».
Τέλος, απέρριψε τα περί εσωκομματικών ισορροπιών στο ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι «αρχηγός στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει είναι ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης έχει εκλεγεί με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και αυτό δεδομένο. Ούτε υπάρχουνε συναρχηγίες ούτε υπάρχει τίποτα από αυτά και έχουμε τοποθετηθεί σε αυτά».
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