Σύγκρουση Καιρίδη με Τσουκαλά για τον Δούκα: «Πλήρως αποτυχημένος ο δήμαρχος Αθηναίων» - «Αυτό το μένος δεν τιμάει κανέναν»

Ο βουλευτής της ΝΔ συνέδεσε επίσης τον δήμο Αθηναίων με τη συζήτηση περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι «στο δήμο της Αθήνας έχουμε την συγκυβέρνηση των δύο με άθλια αποτελέσματα»