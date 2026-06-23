Έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ: Σε δύο φάσεις η πληρωμή του
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επίδομα παιδιού Έκτακτο επίδομα Πληρωμές Αιτήσεις

Έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ: Σε δύο φάσεις η πληρωμή του

Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών

Έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ: Σε δύο φάσεις η πληρωμή του
2 ΣΧΟΛΙΑ
Λίγες μέρες απομένουν για το έκτακτο επίδομα παιδιού, ύψους 150 ευρώ για κάθε τέκνο, που θα δοθεί σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες.

Το έκτακτο επίδομα παιδιού αφορά 975.000 οικογένειες με ανήλικα ή εξαρτώμενα μέλη και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μηχανογραφικά, με βάση τα εκκαθαριστικά σημειώματα της εφορίας και τα δεδομένα του συστήματος της ΑΑΔΕ, χωρίς οι δικαιούχοι να έχουν κάνει κάποια αίτηση.

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Τα ποσά και τα κριτήρια

Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Συγκεκριμένα, οικογένεια με ένα παιδί θα λάβει 150 ευρώ, με δύο 300 ευρώ, με τρία 450 ευρώ, ενώ το ανώτατο ποσό μπορεί να φτάσει τα 900 ευρώ.

Για τη χορήγηση του επιδόματος τέκνων θα πρέπει να πληρούνται εισοδηματικά κριτήρια τα οποία προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για έγγαμο με ένα παιδί, το όριο ανέρχεται στα 40.000 ευρώ, για δύο παιδιά στα 45.000 και για τρία παιδιά στα 50.000 ευρώ.

Η πληρωμή θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη πληρωμή προγραμματίζεται έως τις 30 Ιουνίου και αφορά τα παιδιά που γεννήθηκαν έως το τέλος του 2024.

Η δεύτερη θα γίνει τον Αύγουστο για να καλύψει τις γεννήσεις από 1/1/2025, λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά που θα δηλωθούν στις φετινές δηλώσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουν το επίδομα οι γονείς με τέκνα που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2026 είναι να προχωρήσουν στην έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου έως τις 10 Αυγούστου.



2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης