Διαρροή e-mail αποδήμων: Ποινές φυλάκισης με τριετή αναστολή στην Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και σε άλλους τρεις

Με επίκεντρο τις τοπικές κοινωνίες, η ΑΒ Βασιλόπουλος πραγματοποίησε 150 δράσεις εθελοντισμού σε όλη τη χώρα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 4.500 ανθρώπων.