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Διαρροή e-mail αποδήμων: Ποινές φυλάκισης με τριετή αναστολή στην Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και σε άλλους τρεις
Διαρροή e-mail αποδήμων: Ποινές φυλάκισης με τριετή αναστολή στην Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και σε άλλους τρεις
Καταδικάστηκαν και οι Σταυριανουδάκης, Θεοδωρόπουλος και Κορομηλάς
Την απόφασή του για την υπόθεση της διαρροής των email απόδημων ψηφοφόρων κατά τις ευρωεκλογές του 2024 εξέδωσε σήμερα το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.
Συγκεκριμένα το δικαστήριο κήρυξε ομόφωνα ένοχη για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ένοχη κατά πλειοψηφία (2-1) την πρώην ευρωβουλευτή της ΝΔ Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου.
Στην κυρία Ασημακοπούλου επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 20 μηνώνμε τριετή αναστολή.
-Επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών στον πρώην γενικό γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη. Ο κ. Σταυριανουδάκης κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία για το αδίκημα της παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και για την πράξη της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου.
-Επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 8 μηνών στον Νικ. Θεοδωρόπουλο και 12 μηνών στον Μένιο Κορομηλά. Ο κ. Θεοδωρόπουλος τότε γραμματέας Αποδήμων της ΝΔ και ο τότε γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης και διαχείρισης κρίσεων της ΝΔ κ. Κορομηλάς κηρύχθηκαν ένοχοι για την πράξη της παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αντίθετα, κρίθηκαν ομόφωνα αθώοι για το αδίκημα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου.
Τέλος, να σημειωθεί ότι η εκτέλεση των ποινών ανεστάλη για όλους τους καταδικασθέντες επί τριετία. Ως προς τα ελαφρυντικά το δικαστήριο αναγνώρισε σε όλους τους καταδικασθέντες το ελαφρυντικό του πρότερους σύννομου βίου.
Από την πλευρά των κατηγορουμένων, ο πρώην γραμματέας αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Θεοδωρόπουλος, εστίασε στην ομόφωνη απαλλαγή του από το σκέλος του υπηρεσιακού απορρήτου, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι θα δικαιωθεί πλήρως στο δεύτερο βαθμό για το κομμάτι του GDPR.
Στη δήλωσή του ανέφερε:
«Σήμερα η δικαιοσύνη μίλησε και με απάλλαξε πλήρως και ομόφωνα από την κατηγορία παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου. Όσοι πίστεψαν ότι θα με καταδικάσουν στη συνείδηση της κοινής γνώμης για να με πλήξουνε, έκαναν λάθος. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων και του GDPR, είμαι βέβαιος ότι θα ξεκαθαρίσει το Εφετείο. Θέλω να ευχαριστήσω τους δικηγόρους μου, κύριο Αλεξανδρή, κυρία Τσόλκα, την οικογένειά μου, τη σύζυγό μου, τους εκατοντάδες Έλληνες του εξωτερικού, αλλά και όλους όσους στάθηκαν δίπλα μου τα τελευταία δυόμισι χρόνια. Ευχαριστώ».
Συγκεκριμένα το δικαστήριο κήρυξε ομόφωνα ένοχη για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ένοχη κατά πλειοψηφία (2-1) την πρώην ευρωβουλευτή της ΝΔ Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου.
Στην κυρία Ασημακοπούλου επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 20 μηνώνμε τριετή αναστολή.
-Επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών στον πρώην γενικό γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη. Ο κ. Σταυριανουδάκης κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία για το αδίκημα της παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και για την πράξη της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου.
Ακόμη με την απόφαση:
-Επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 8 μηνών στον Νικ. Θεοδωρόπουλο και 12 μηνών στον Μένιο Κορομηλά. Ο κ. Θεοδωρόπουλος τότε γραμματέας Αποδήμων της ΝΔ και ο τότε γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης και διαχείρισης κρίσεων της ΝΔ κ. Κορομηλάς κηρύχθηκαν ένοχοι για την πράξη της παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αντίθετα, κρίθηκαν ομόφωνα αθώοι για το αδίκημα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου.
Τέλος, να σημειωθεί ότι η εκτέλεση των ποινών ανεστάλη για όλους τους καταδικασθέντες επί τριετία. Ως προς τα ελαφρυντικά το δικαστήριο αναγνώρισε σε όλους τους καταδικασθέντες το ελαφρυντικό του πρότερους σύννομου βίου.
Από την πλευρά των κατηγορουμένων, ο πρώην γραμματέας αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Θεοδωρόπουλος, εστίασε στην ομόφωνη απαλλαγή του από το σκέλος του υπηρεσιακού απορρήτου, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι θα δικαιωθεί πλήρως στο δεύτερο βαθμό για το κομμάτι του GDPR.
Στη δήλωσή του ανέφερε:
«Σήμερα η δικαιοσύνη μίλησε και με απάλλαξε πλήρως και ομόφωνα από την κατηγορία παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου. Όσοι πίστεψαν ότι θα με καταδικάσουν στη συνείδηση της κοινής γνώμης για να με πλήξουνε, έκαναν λάθος. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων και του GDPR, είμαι βέβαιος ότι θα ξεκαθαρίσει το Εφετείο. Θέλω να ευχαριστήσω τους δικηγόρους μου, κύριο Αλεξανδρή, κυρία Τσόλκα, την οικογένειά μου, τη σύζυγό μου, τους εκατοντάδες Έλληνες του εξωτερικού, αλλά και όλους όσους στάθηκαν δίπλα μου τα τελευταία δυόμισι χρόνια. Ευχαριστώ».
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