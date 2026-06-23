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Ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε φορείς και υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας
Ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε φορείς και υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας
Πρόκειται για αποσπάσεις και ανανεώσεις σε οργανισμούς όπως η Ακαδημία Αθηνών, το ΙΕΠ, το ΙΚΥ, η ΕΘΑΑΕ και άλλα εποπτευόμενα ιδρύματα
Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες και φορείς, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπουργείου.
Οι αποσπάσεις έχουν ως εξής:
1. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027 στο Γυμνάσιο “Αρμενικός Κυανούς Σταυρός”
2. Ανανεώσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.
3. Ανανεώσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ακαδημία Αθηνών για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.
4. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029.
5. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.
6. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.
7. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών «Ι. Φωκιανός» για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.
8. Απόσπαση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.
9. Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.
10. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.
Οι αποσπάσεις έχουν ως εξής:
1. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027 στο Γυμνάσιο “Αρμενικός Κυανούς Σταυρός”
2. Ανανεώσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.
3. Ανανεώσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ακαδημία Αθηνών για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.
4. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029.
5. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.
6. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.
7. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών «Ι. Φωκιανός» για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.
8. Απόσπαση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.
9. Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.
10. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.
11. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.
12. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029
13. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε διοικητικές θέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029.
14. Ανανεώσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.
15. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027 στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.
16. Απόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια & ΑΣΠΑΙΤΕ για τα σχολικά έτη 2026-27, 2027-2028 και 2028-2029.
17. Ανανεώσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.
18. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2026-2027.
12. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029
13. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε διοικητικές θέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029.
14. Ανανεώσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.
15. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027 στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.
16. Απόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια & ΑΣΠΑΙΤΕ για τα σχολικά έτη 2026-27, 2027-2028 και 2028-2029.
17. Ανανεώσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.
18. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2026-2027.
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