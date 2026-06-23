Ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε φορείς και υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας

Πρόκειται για αποσπάσεις και ανανεώσεις σε οργανισμούς όπως η Ακαδημία Αθηνών, το ΙΕΠ, το ΙΚΥ, η ΕΘΑΑΕ και άλλα εποπτευόμενα ιδρύματα





Οι αποσπάσεις έχουν ως εξής:







2. Ανανεώσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.



3. Ανανεώσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ακαδημία Αθηνών για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.







5. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.



6. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.



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8. Απόσπαση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.



9. Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.



10. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.



Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες και φορείς, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπουργείου.Οι αποσπάσεις έχουν ως εξής:1. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027 στο Γυμνάσιο “Αρμενικός Κυανούς Σταυρός”2. Ανανεώσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.3. Ανανεώσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ακαδημία Αθηνών για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.4. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029.5. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.6. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.7. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών «Ι. Φωκιανός» για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.8. Απόσπαση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.9. Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.10. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.

11. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.



12. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029



13. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε διοικητικές θέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029.



14. Ανανεώσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.



15. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027 στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.



16. Απόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια & ΑΣΠΑΙΤΕ για τα σχολικά έτη 2026-27, 2027-2028 και 2028-2029.



17. Ανανεώσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.



18. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2026-2027.