Oριστική η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Ντε Φράι, σύμφωνα με τους Ιταλούς
SPORTS
Παναθηναϊκός Στεφάν Ντε Φράι

Oριστική η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Ντε Φράι, σύμφωνα με τους Ιταλούς

Ως «done deal» παρουσιάζεται από τον Νικολό Σκίρα η υπόθεση του Ολλανδού στόπερ στους «πράσινους» - Στα 3 εκατ. ευρώ οι ετήσιες απολαβές του

Oριστική η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Ντε Φράι, σύμφωνα με τους Ιταλούς
Κλείδωσε η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Στέφαν Ντε Φράι σύμφωνα με έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο!

Όπως αναφέρει ο Νικολό Σκίρα, το σύντομο σίριαλ, φαίνεται ότι θα έχει θετικό φινάλε για τους «πράσινους», καθώς φέρονται, να έδωσαν τα χέρια με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό για συμβόλαιο μέχρι το 2028!

O Iταλός ρεπόρτερ που ειδικεύεται στα μεταγραφικά τονίζει ότι μοναδική εκκρεμότητα για να επισημοποιηθεί η μετακίνηση του πολύπειρου στόπερ είναι οι ιατρικές εξετάσεις, ενώ προσθέτει, ότι ο πρώην παίκτης της Ίντερ και της Λάτσιο, θα έχει ετήσιες απολαβές τριών εκατομμυρίων ευρώ!

Ουσιαστικά απομένει η επιβεβαίωση ή η διάψευση του συγκεκριμένου ρεπορτάζ, προκειμένου να γνωστοποιηθεί, αν ο Στέφαν Ντε Φράι, θα φορέσει το τριφύλλι και θα αποτελέσει την 4η προσθήκη του Παναθηναϊκού στο θερινό μεταγραφικό «παζάρι»!

Thema Insights

Κατάψυξη Ωαρίων: Γιατί όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους

Κατάψυξη Ωαρίων: Γιατί όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους

Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.

Plastic Free Greece 2026: Καθαρισμοί κοντά στα κέντρα logistics της Lidl Ελλάς

Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης