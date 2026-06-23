Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.
Oριστική η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Ντε Φράι, σύμφωνα με τους Ιταλούς
Oριστική η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Ντε Φράι, σύμφωνα με τους Ιταλούς
Ως «done deal» παρουσιάζεται από τον Νικολό Σκίρα η υπόθεση του Ολλανδού στόπερ στους «πράσινους» - Στα 3 εκατ. ευρώ οι ετήσιες απολαβές του
Κλείδωσε η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Στέφαν Ντε Φράι σύμφωνα με έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο!
Όπως αναφέρει ο Νικολό Σκίρα, το σύντομο σίριαλ, φαίνεται ότι θα έχει θετικό φινάλε για τους «πράσινους», καθώς φέρονται, να έδωσαν τα χέρια με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό για συμβόλαιο μέχρι το 2028!
O Iταλός ρεπόρτερ που ειδικεύεται στα μεταγραφικά τονίζει ότι μοναδική εκκρεμότητα για να επισημοποιηθεί η μετακίνηση του πολύπειρου στόπερ είναι οι ιατρικές εξετάσεις, ενώ προσθέτει, ότι ο πρώην παίκτης της Ίντερ και της Λάτσιο, θα έχει ετήσιες απολαβές τριών εκατομμυρίων ευρώ!
Ουσιαστικά απομένει η επιβεβαίωση ή η διάψευση του συγκεκριμένου ρεπορτάζ, προκειμένου να γνωστοποιηθεί, αν ο Στέφαν Ντε Φράι, θα φορέσει το τριφύλλι και θα αποτελέσει την 4η προσθήκη του Παναθηναϊκού στο θερινό μεταγραφικό «παζάρι»!
Όπως αναφέρει ο Νικολό Σκίρα, το σύντομο σίριαλ, φαίνεται ότι θα έχει θετικό φινάλε για τους «πράσινους», καθώς φέρονται, να έδωσαν τα χέρια με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό για συμβόλαιο μέχρι το 2028!
O Iταλός ρεπόρτερ που ειδικεύεται στα μεταγραφικά τονίζει ότι μοναδική εκκρεμότητα για να επισημοποιηθεί η μετακίνηση του πολύπειρου στόπερ είναι οι ιατρικές εξετάσεις, ενώ προσθέτει, ότι ο πρώην παίκτης της Ίντερ και της Λάτσιο, θα έχει ετήσιες απολαβές τριών εκατομμυρίων ευρώ!
Ουσιαστικά απομένει η επιβεβαίωση ή η διάψευση του συγκεκριμένου ρεπορτάζ, προκειμένου να γνωστοποιηθεί, αν ο Στέφαν Ντε Φράι, θα φορέσει το τριφύλλι και θα αποτελέσει την 4η προσθήκη του Παναθηναϊκού στο θερινό μεταγραφικό «παζάρι»!
🔜 Done Deal and confirmed! Stefan #DeVrij to #Panathinaikos pending medicals. Contract until 2028 (€3M/year). #transfers #paofc https://t.co/38vS6ZHocE— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 23, 2026
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