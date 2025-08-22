bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Προπονητής Σπόρτινγκ: «Ο Ιωαννίδης είναι στόχος μας εδώ και πολύ καιρό»
Ο Ρουί Μπόρζες, τεχνικός της ομάδας της Σπόρτινγκ Λισσαβώνας, ρωτήθηκε για τον Ιωαννίδη και το ενδιαφέρον των Πορτογάλων για εκείνον
Ως τον βασικότερο υποψήφιο για την κορυφή της επίθεσης της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας παρουσιάζει η «A Bola» τον Φώτη Ιωαννίδη, λίγες ημέρες μετά την απόκτηση και του Γιώργου Βαγιαννίδη.
Οι Πορτογάλοι αναφέρουν χαρακτηριστικά στο εξώφυλλό τους ότι «ο Έλληνας επιθετικός επιστρέφει στο στόχαστρο των “λιονταριών” ένα χρόνο μετά και είναι ο πιο ισχυρός υποψήφιος για την “αντικατάσταση”», με τον κεντρικό τους τίτλο να γράφει «Επανάσταση στον ορίζοντα για την επίθεση».
Για το ενδεχόμενο αυτό ρωτήθηκε και ο προπονητής των «Λιονταριών», ο οποίος απάντησε καταφατικά.
Ειδικότερα ο κόουτς Μπόρζες μιλώντας στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου της ομάδας επισήμανε μετά από ερώτηση για τον στράικερ του Παναθηναϊκού:
«Μπορούμε να μιλήσουμε για οτιδήποτε αφότου κλείσει η μεταγραφική περίοδος. Ο Ιωαννίδης αποτελεί στόχο μας εδώ και πολύ καιρό. Η Σπόρτινγκ ήθελε να τον κλείσει πριν έρθω εγώ εδώ. Δεν κρύβομαι από μεταγραφικά θέματα αλλά το πλέον ιδανικό είναι να μιλήσουμε αφότου κλείσει η μεταγραφική αγορά».
👀🚨 Rui Borges e possíveis entradas no Sporting: “O Ioannidis está identificado há muito tempo, o Yeremay tem um crescimento enorme e o Jota é um jogador com quem trabalhei. É normal que se fale, não fujo a isso, mas o melhor momento para falar sobre isso é quando o mercado… pic.twitter.com/tT7CmRjWHB— Sebastião Sousa-Pinto (@sebsousapinto) August 22, 2025
