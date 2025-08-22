Νότιγχαμ Φόρεστ: Κοντά στην έξοδο ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Στην πόρτα της εξόδου της Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ο οποίος παρότι οδήγησε την ομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οι τοποθετήσεις του για τις μεταγραφές ράγισαν το γυαλί με τη διοίκηση

Η πίεση χτυπάει κόκκινο στο City Ground, με την καρέκλα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο να τρίζει επικίνδυνα. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο, οι ιθύνοντες της Νότιγχαμ Φόρεστ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Πορτογάλου κόουτς, ο οποίος δείχνει να μην βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος με τη διοίκηση.

Η ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει χτιστεί σταδιακά μέσα στο καλοκαίρι, με επίκεντρο τον μεταγραφικό σχεδιασμό και τη γενικότερη φιλοσοφία γύρω από το ρόστερ. Να θυμίσουμε πως ο Νούνο είχε μιλήσει με ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο στην κάμερα του Sky Sports πριν από λίγες ημέρες, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Είμαστε πολύ πίσω. Τα πλάνα που είχαμε στο μυαλό μας δεν υλοποιήθηκαν. Η προετοιμασία δεν ήταν ιδανική. Δεν ξέρουμε καν τι ομάδα έχουμε. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που συνεχίζουν να προπονούνται μαζί μας, παρότι γνωρίζουν ότι θα φύγουν με δανεισμό. Είναι μια παράξενη κατάσταση για όλους».


Σύμφωνα με εκ νέου πληροφορίες, η Νότιγχαμ Φόρεστ εξετάζει την περίπτωση του Άγγελου Ποστέκογλου, ο οποίος κατέκτησε το Europa League τη σεζόν 2024-25 στον πάγκο της Τότεναμ.

